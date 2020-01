Landslagschefen: "Förvånad att Janne inte blivit riktigt, riktigt förbannad"

I oktober 2017 presenterades Stefan Pettersson som ny landslagschef på herrsidan. Efter årsskiftet som följde klev han in bredvid dåvarande landslagschefen Lasse Richt, och de båda arbetade parallellt över VM i Ryssland sommaren 2018. Därefter tog Pettersson över på allvar och när Fotbollskanalen träffar honom under årets januariturné i Qatar säger han sig ha blivit varm i kläderna vad gäller rollen.

Och han trivs. Men Pettersson är också medveten om att framgångarna som herrlandslaget haft (gruppseger i Nations League och avancemang till EM säkrat) säkerligen underlättat för honom.

- Så länge vi är i det här "flowet" blir mitt jobb enklare, så klart. Då slipper jag kanske kritik och något misstag kanske tillåts. Jag tror att det är en mer tillåtande situationen så länge resultaten går med oss, säger han.

Som landslagschef är Pettersson ansvarig för att allt runt omkring herrlandslaget fungerar på bästa möjliga sätt.

- Jag hade väl ingen större bild av hur jobbet skulle vara innan jag började med det. Jag såg mig själv som en lagledare för ett lag. Det tycker jag att jag är här, när jag är med laget. Men sen är det 200 andra dagar när man sitter på kontoret och har massa medarbetare där också, och då ska man vara insatt i hur förbundet jobbar och agerar. Det har väl varit en del som jag inte kunnat förutspå, hur stor del det skulle vara av jobbet.

Pettersson berättar han exempelvis träffar Claes Eriksson, SvFF:s ansvarig för ungdomslandslagen, ofta. Ambitionen är att landslagsspel på ungdomsnivå ska kunna göra spelarna som tas ut förberedda på en framtid i A-landslaget. Vidare är landslagschefen också "högst delaktig" i rekryteringar av personal till herrlandslaget. Han kommer alltså vara en del av processen för att hitta förbundskaptenen Janne Anderssons ersättare någon gång i framtiden, om han själv är kvar på sin post då.

- Även om det ytterst kanske är Håkan (Sjöstrand, generalsekreterare) och styrelsen som fattar beslut om vem det blir. Men det är klart att jag kommer vara delaktig i det arbetet den dagen då det är dags. Jag hoppas att det dröjer, dock.

Vad är utmaningarna eller svårigheterna i ditt jobb?

- Utmaningen är väl att man inte ska krångla till något eller ställa till det så att man förstör någonting. Det är lite den inställningen jag har haft. När jag kom in fungerade ju allt bra. Jag ville inte gå in och förändra något för det fanns ingen anledning till det. Att förändra för sakens skull vill jag inte göra. Jag har mer kommit in med den personen jag är. I övrigt har det rullat på ungefär på samma sätt.

- I och med att det gått så pass bra och att ledargruppen och spelartruppen fungerar så bra, så gäller det att bibehålla den situationen. Det går inte av sig själv. Då gäller det att man är på tårna och har den personal som passar oss.

Pettersson, som själv hade en lyckad spelarkarriär och tidigare varit agent, är glad över att han fick gå vid sidan om den rutinerade landslagschefen Lasse Richt det första halvåret hos SvFF.

- Det var en fantastisk möjlighet att göra det. Jag tror inte att man bara kan hoppa in i det här om man inte gjort det förut. Där gjorde förbundet det väldigt bra, att lät mig vara trainee i ett halvår och som tur väl var spelade vi ett slutspel under den tiden. Det är ju väldigt speciellt i sig. Nu när vi ska förbereda EM känns det jäkligt skönt att ha gjort VM, även om jag inte var jättedelaktig i olika beslut. Men jag var med och noterade vad vi gjorde bra och dåligt.

Till sommaren väntar EM för Sverige och Pettersson ansvarar för mycket av planeringen inför mästerskapet.

- Det ska bli fantastiskt spännande och kul. Det är lite att sy ihop. Men vi hjälps åt och vi hade, som vi tycker i efterhand, ett väldigt bra upplägg inför VM. Vi kopierar det lite. Det som är viktigt är att vi får bo bra, att vi äter bra, att vi umgås bra och att vi tränar bra.

- Det som gick otroligt bra i Ryssland, när vi var i väg så pass länge, var att det aldrig uppstod några schismer eller något gnäll. Det blev inga irritationsmoment, vilket är ganska otroligt med tanke på hur tätt vi lever på varandra under en samling. Det blir en utmaning att få till det på samma sätt. Det ska inte bli någon tristess eller känsla av att: ”Det här har vi gjort förut”. Vi får hitta på nya grejer och se till att killarna och våra ledare mår bra.

Landslagschefen beskriver förbundskaptenen Janne Andersson som "en fantastiskt bra ledare och människa". Och han ser på Andersson och assistenten Peter Wettergren som en perfekt duo.

- Det som är grejen är att de fungerar otroligt bra ihop, tillsammans med de andra ledarna. Janne säger ju själv att han med åren har lärt sig att släppa saker och att delegera ut uppgifter. Han låter de som är bra på sina saker göra de sakerna.

Hur är Janne som kollega?

- Jag vet inte om jag törs säga något där, säger Pettersson och skrattar.

- Nej, men han är bra. Det är mycket humor och en jargong på en bra nivå. Vi har väldigt roligt.

Resultaten har gått Sveriges väg sedan Pettersson blev landslagschef men utanför planen har det stundtals "stormat" runt landslaget och rubrikerna i media har varit stora. Han har själv spelat för Blågult, men upplever att kraften runt landslaget är helt annorlunda nu.

- Miljön är totalt annorlunda i dag. Visst, det var rubriker då också, men då fick man läsa det i tidningen dagen efter. I dag händer allt så fort. Det har väl varit en grej jag har fått lära mig. Det är inte alltid roligt och inte alltid rättvist. Men jag vet ju vad som är sant, vad som är sagt och vad vi har gjort. Jag tar inte åt mig så mycket när det skrivs saker.

- Sen tycker jag att det är synd att det ibland blir väldigt stora saker i media av saker som inte alls skulle behöva bli det. Men det är så det är. Det har blivit en konstig värld med allt twittrande och sociala medier och så vidare. Men jag är trygg i vad vi gör och jag kan läsa rubriker och sen bara rycka på axlarna.

Hur hanterar Janne Andersson att få kritik och bli utsatt för olika kraftfulla attacker (av Zlatan Ibrahimovic och Hasan Cetinkaya), vilket han blev förra året?

- Jag tycker att han hanterar det så som ni märker att han hanterar det. Han är otroligt skicklig på att svara upp och han gömmer sig inte. Han är inte annorlunda mot oss internt. Sen kanske han kan vara ledsen och sur för några saker men han är bra på att svara på det, tycker jag. Det tycker nog de flesta. Men när det blir personliga grejer, som nu senast med Zlatan, så kan han bli ledsen och sårad. Det förstår jag. Det är så långt ifrån Janne som det bara kan vara, och så blir det stora saker av det. Det är trist.

- Det är en otrolig styrka han har, att han kan hantera sådana saker på det sättet han gör. Han har varit med om en del saker inom fotbollen och han är trygg i sig själv. Jag visste ju sedan innan att han är duktig på att hantera saker och prata, så jag är inte jätteförvånad över att han hanterar allt så bra men jag är kanske mer förvånad över att han inte någon gång har blivit riktigt, riktigt förbannad, irriterad och slagit tillbaka. Det är starkt.

En fråga som finns på landslagschefens bord är den om spelare som har möjlighet att välja spel för flera olika landslag.

- Det är väl en av sakerna som jag har försökt ta tag i lite, tillsammans med ”Classe” (Claes Eriksson). Så att vi har koll på spelare och att de blir informerade från ungdomsåren vad som gäller i den här frågan. Vi håller koll, får tips och följer upp så mycket vi kan. Sen kan vi inte hela tiden veta var alla spelare i hela världen kan tänkas hamna någonstans. Men så gott vi kan jobbar vi med det.

Går det att någonstans jobba med att ”låsa” spelare (en spelare som gör en tävlingslandskamp för A-landslaget kan inte byta nation) till det svenska landslaget?

- Nej. Så gör vi inte. Det är inte rätt vare sig mot spelare eller oss. Vi försöker bedriva en så pass bra verksamhet som möjligt att spelarna känner att de vill spela för Sverige. Om spelare av någon anledning skulle känna att de vill byta landslag så är det deras eget val till slut.

- Vi kommer inte sitta och försöka övertala någon att välja Sverige när den har en känsla för att de vill spela någon annanstans. Vi kan ju säga att vi önskar att de ska spela för Sverige men att ta ut någon, spela honom i en landskamp och ”låsa” fast honom är helt emot vårt sätt att se på det.

Men har ni dialoger med spelare som skulle kunna välja något annat landslag men som inte är en del av herrlandslaget just nu, för att visa att ni är intresserade men att det kanske blir aktuellt med spel längre fram?

- Nja, inte riktigt så. De flesta som är så pass duktiga är ju med i ungdomslandslagen och där får de information om frågan. Vi försöker hjälpa till så mycket vi kan.

- Vi får ju samtal från agenter ibland om spelare som har möjlighet att spela för ett annat landslag, och så vidare.

Som säger: ”Nu behöver ni nog hoppa på tåget för annars…”?

- Ja, det har väl hänt någon gång. Men vi gör inga övertalningsförsök.

Men går det att känna lättnad när en spelare som Dejan Kulusevski nu gjort debut, så att ni vet att han kommer spela för Sverige framöver?

- Den tanken har inte ens slagit mig. För vi har ganska många som har haft möjlighet att välja något annat men som valt Sverige. Det är många som känner att Sverige är landet som de vill representera. Det är det viktigaste.

- Vi ska inte gå in och tala om för en spelare: ”Så här ska du göra”. Det är så mycket känslor med i ett sådant beslut. Däremot informerar vi spelare om: ”Gör du det här så händer det här, det får de här konsekvenserna”. Så att de vet vad de gör. Det har vi ansett varit viktigt, så att de verkligen vet vad de gör när de fattar ett beslut.

Ett uppmärksammat case är det som rör Saman Ghoddos. Han var med på Blågults januariturné 2017 men senare samma år blev han uttagen i Irans A-landslag. Efter att ha varit på med en samling med Iran, men inte fått spela, blev han därefter erbjuden en plats till en samling med Sveriges "riktiga" landslag. Till slut valde dock Ghoddos att stå fast vid sitt beslut. I efterhand har Amiens-spelaren berättat följande i Fotbollskanalens podcast Lundh:

- Hade förbundet ringt tidigare är det väldigt stor chans att jag hade valt Sverige.

Ghoddos menar att en kontakt mellan ett förbund och en spelare som kan välja olika landslag kan betyda mycket.

- Jag tror att det räcker med ett samtal där de säger: ”Vi har koll på dig, just nu är du inte tillräckligt bra men fortsätter du kommer du kunna spela för vårt landslag”.

Men Stefan Pettersson vill inte tala om att SvFF lärt sig något av fallet kring Ghoddos när det gäller arbetet med frågan.

- Han borde ha vetat att han var aktuell för Sverige. Han har ju varit med här på januariturnén. Vi kan ju inte visa mer (än vad Sverige gjorde). Var ska vi dra gränsen? Vilka ska vi visa mer eller mindre intresse för?

- Jag kan istället vända på det och säga så här om den typen av spelare: ”Ring oss då”. Fråga: ”Var står jag i den nuvarande förbundskaptenens ögon? Är jag helt väck eller är jag nära?”. Då kanske han får information om det och kan fatta ett beslut om det. Vi är totalt öppna för att de får höra av sig hur mycket de vill. Och det har också hänt, att spelare hört av sig.