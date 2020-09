Landslagsledare med nya anklagelser mot Zlatan: "Skulle ha polisanmält"

TV4-journalisten Olof Lundh avslöjar, i sin nya bok Landslaget enligt Lundh, hur Zlatan Ibrahimovic genom åren kunde behandla lagkamrater i svenska landslaget. Lundh berättar bland annat att Oscar Lewicki och Rasmus Elm blev nedtryckta av Milan-anfallaren.

- Zlatan var fruktansvärt hård mot Rasmus och bröt ner honom även om han försökte svara emot. Hamrén stod bara vid sidan och till slut sa han: ’Rasmus, nu räcker det.’ Där tappade Hamrén många spelare och även sådana som varit nära honom, säger en spelare som var med i omklädningsrummet när Elm blev nedtryckt i samband med invigningen av Friends Arena, då Sverige mötte England i Solna.

Lewicki har sedan uttalat sig, för Expressen, om att han inte tycker att Ibrahimovic varit stenhård och kört över folk, samtidigt som Elm hälsat att bilden är "väldigt förvrängd".

Nu bekräftar dock en mångårig ledare i landslaget, för Aftonbladet, bilden av Ibrahimovics beteende i landslaget, som framgår i boken. Landslagsledaren tyckte bland annat synd om Lewicki, som blev sågad av Ibrahimovic i samband med mötet med Irland i EM 2016.

- Jag tyckte det var för jävligt. Jag tyckte att det var synd om Lewicki. Alla har pratat om hårtorken från Ferguson i United. Det här måste varit i paritet med det och då har vi en landslagschef som säger "fy fan, det här tänker jag inte vara med om, och lämnar rummet", säger den mångårige landslagsledaren till Aftonbladet.

Landslagsledaren är även tydlig med att Ibrahimovic utövat "vuxenmobbning" i landslaget.

- Jag skulle kunna berätta saker som skulle få fotbolls-Sverige att häpna om hur han har betett sig. Jag funderade mer än en gång om det var värt att vara kvar, säger ledaren till Aftonbladet och fortsätter:

- Det var vuxenmobbning på hög nivå. Det här är något man i stort sett ska polisanmäla. Det var hemskt.

Landslagsledaren menar även att mobbningen och trakasserierna var på en nivå att de hade gått att polisanmäla.

- Näst intill i alla fall. Anmäler man inte personer för mobbning och trakasserier? Om det är varje samling, tio dagar på raken varje månad.. är det inte mobbning? Anmäler man inte folk för sånt?

Ledaren, som uttalar sig för Aftonbladet, vill vidare vara anonym för att våga berätta och av rädsla för att bli uthängd. Ledaren menar att det finns en hierarki på Svenska Fotbollförbundet, som gör att folk inte vågar berätta om saker och ting med risk för att bli omplacerade eller liknande.

Ledaren menar också att läget är helt annorlunda i dag under nuvarande landslagschefen Stefan Petterssons ledning än under den föregående landslagschefen Lars Richts styre. Ledaren menar att Richt, som slutade efter VM 2018, stöttade den miljön som var under Ibrahimovics tid i landslaget.

När Fotbollskanalen når Richt är han tydlig med att han inte håller med den mångårige landslagsledaren som menar att Richt stödde Ibrahimovics destruktiva beteende i Blågult.

- Jag är inte så intresserad. Det skapas massa överdrifter och rubriker på det sättet han (Olof Lundh) skriver, säger Richt till Fotbollskanalen.

På frågan om Richt då inte håller med landslagsledaren om att det rört sig vuxenmobbning, så skrattar Richt och svarar:

- Nej, det håller jag inte med om.

Till Aftonbladet säger ledaren att du sa "Fy fan, det här tänker jag inte vara med om" och lämnade rummet, i samband med att Oscar Lewicki skälldes ut 2016. Hur ser du på det?

- Det är inte sant. Jag litar mer på att Oscar själv har uttalat sig och det han och Rasmus har sagt. Om jag går in och ut genom en dörr efter en match, det gör jag alltid, jag har massor med uppgifter att göra efter en match. Nej, det ställer jag inte upp på, säger han.

Du har inte sagt det heller: "Fy fan det här tänker jag inte vara med om"?

- Nej, nej. Det har jag inte.

Är det något du eller landslaget kunde gjort annorlunda med tanke på vad det sägs om hur Ibrahimovic agerat i vissa lägen?

- Det finns säkert sätt att agera annorlunda. Jag står för sättet som vi har agerat. Det är inget jag har några dåliga nätter över.

Richt är avslutningsvis även tydlig med att han inte uppfattat att något gått fel till under Ibrahimovics tid i landslaget gällande den bild som beskrivs i boken och som kommer fram genom den mångårige landslagsledaren, som uttalat sig för Aftonbladet.

- Jag använder inte ordet mobbning. Vad som händer i ett omklädningsrum stannar i omklädningsrummet och man måste ha levt i ett omklädningsrum för att förstå hur det är och det har ingen av er gjort på det sättet. Det är inte värt att kommentera ens.