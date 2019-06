Landslagsspelaren om miljonöverföring till häktad agent: "Vill prata fotboll"

I förra veckan kunde Fotbollskanalen avslöja att en av Sveriges mest framgångsrika agenter de senaste åren misstänks för ekobrott. Därefter bekräftade Ekobrottsmyndigheten, via Twitter, att mannen på sannolika skäl är misstänkt för grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Agenten sitter häktad i nuläget.

Agenten, som förnekar brott, utreddes under förra året av Skatteverket och myndigheten har beslutat att han för inkomster som han inte tagit upp i sina deklarationer ska betala in 6,8 miljoner i skatter och avgifter. Under åren 2015-2017 sattes 8,7 miljoner kronor från sju olika fotbollspelare in på agentens olika bankkonton och enligt Skatteverket är det "mycket sannolikt" att en stor del av insättningarna från de berörda fotbollsspelarna rör sig om ersättning för det arbete som mannen utfört som "agent/rådgivare".

En svensk A-landslagsspelare, som kallas för "spelare A" i Skatteverkets utredning, har enligt myndigheten fört över omkring fem miljoner kronor (utspritt på över 50 transaktioner) till agentens bankkonto under den berörda perioden. Men spelaren vill inte kommentera uppgifterna från Skatteverket.

- Så här är det: Den utredningen och det som händer runt omkring lämnar jag till de som jobbar med sånt, säger spelaren.

Varför har du skickat pengarna?

- Som sagt: De frågorna får du ställa till de som jobbar med sånt där. Jag vill bara prata fotboll nu.

Hur känns det att nämnas i ett sådant här sammanhang?

- Ingenting, svarar spelaren.

Aftonbladet har tidigare rapporterat att det skulle kunna bli aktuellt för polis att förhöra spelaren som vittne i ärendet. Om förhör med spelare har skett eller inte vill Svenska Fotbollförbundet inte gå in på.

- Vi kommer inte att kommentera vad som händer. Det är ju en agent som är misstänkt för någonting, ingen annan. Så vitt vi vet. De polisära frågorna får du ta med polisen, säger landslagschefen Stefan Pettersson.

Har polisen förhört spelare?

- Det är som jag säger: det är inget jag kommer att kommentera, varken om det är så eller inte.

Pettersson är tydlig med att ingen spelare är misstänkt.

- Det är en agent som är det. Och det har vi inte något med att göra, säger landslagschefen.

Agentens förklaring till varför han fått in så stora pengar på sina bankkonton från spelare? Genom sitt ombud har han i ett yttrande till Skatteverket uppgett att han "tillsammans med andra personer bedriver en väl känd och omfattande ideell verksamhet", att han "förknippas med omtanke och generositet" och "deltar i välgörenhetsorganisationer". I sitt yttrande till Skatteverket har agenten beskrivit att "de som bidrar genom sådana organisationer för att skapa möjligheter för andra, är personer som i egen kraft eller med hjälp av andra själva har lyckats ekonomiskt".

Agenten menar att han är vän med många "framstående fotbollsspelare och klubbledare utanför Sverige" och att han "erhållit gåvor och bidrag från många personer som lyckats inom svensk eller internationell fotboll" och att de pengarna används exempelvis "till kläder, skor, mat och resor till barn och ungdom". Vidare tycker agenten att den ideella verksamheten och "gåvorna" som han tagit emot inte ska klassas som "yrkesmässig verksamhet eller näringsverksamhet" och därför anser han att han inte behöver skatta för de berörda pengarna.