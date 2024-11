Landslagsspelarna: Han ska vinna Guldbollen

Carl Starfelt:

- Det är svårt. Men jag får säga (Viktor) Gyökeres. Sen är det klart att det är tajt mellan honom och ”Alex” (Isak) och Dejan (Kulusevski).

- Det har varit helt otroligt att följa Gyökeres utveckling.

Emil Forsberg:

- Jag kommer inte kommentera det. Jag tycker vi har många bra kandidater med Isak, Gyökeres och Dejan (Kulusevski). Det är många som levererar på en hög nivå. Det blir ett spännande race och jag följer det med stort intresse.

Victor Nilsson Lindelöf:

- Svår fråga. Jag tycker vi har tre spelare som presterat på absolut toppnivå. En av dem sitter här bredvid mig (Dejan Kulusevski) och de andra två (Alexander Isak och Viktor Gyökeres) kan ni nog också lista ut vilka de är. Jag tycker alla tre förtjänar den.

Lucas Bergvall:

- Oj. Det finns ju många bra spelare. Dejan (Kulusevski), ”Alex” (Isak) och Viktor (Gyökeres). Det är en svår fråga. Många bra kandidater.

Hur väljer man mellan de tre?

- De kanske får flippa ett mynt eller något, jag vet inte, svarar Bergvall och skrattar.

- Det känns verkligen tajt. Det är många som gjort det otroligt bra.

Sebastian Nanasi:

- Ouff. Otroligt svår fråga. Jag tror inte jag har det rätta svaret att ge. Jag håller nog på den. Vår offensiv här i Sverige är ju helt otrolig så det är absolut någon av de spelarna som kan kamma hem den.

Henrik Castegren:

- (Dejan) Kulusevski. Jag tycker framför allt för hur han för sig på och utanför planen. Han backar upp det med prestation. Han är den bästa just nu.

Ken Sema:

- Det är inte lätt. Enligt mig har vi tre spelare som det handlar om. Dejan (Kulusevski), (Alexander) Isak och (Viktor) Gyökeres. Alla har varit väldigt bra på sitt egna sätt.

- Klart, en sådan som Gyökeres… han gör ju mål i varje match. Det är helt sjukt. Sen har Dejan spelat otroligt bra under en period och när Isak är på planen gör han också mål. Det är svårt. Jag vet inte var jag står.

Isak Hien:

- Jättebra fråga. Jag tror det kommer bli tajt. Men om jag ska vara ärlig är det inte min sak att säga. Som lagkamrat hoppas jag bara att alla känner att det blir ”fair” i slutändan.

- Alla (av de tre offensiva stjärnorna) har gjort ett fantastiskt år på olika sätt och kanske varit bra i olika perioder. De har lite olika roller också. Det blir svårt att säga.

Viktor Johansson:

- Jag får väl säga min gode vän Gyökeres. Han har gjort det väldigt bra under några år. Han förtjänar den.

Alexander Isak:

- Hehe. Jag är inte med i juryn och jag är förmodligen en av de som är aktuella. Så det är inte upp till mig att svara om det.

Hur hanterar du, Dejan och Gyökeres det här? Snackar ni något om det?

- Nej, vi snackar inte om det. Det är absolut inget mellan oss. Vi alla gör vårt bästa för att prestera och sen är vi fullt medvetna om att det inte ligger i våra händer hur det röstas.

Tänker du på att vinna Guldbollen?

- Egentligen inte. Sådana grejer är mer ett plus i kanten. The cherry on the top. Jag tänker mer på att ha en fantastisk säsong både i klubb- och landslag. Får man sen priser på det är det otroligt kul. Om inte är det bara att träna vidare.

Nils Zätterström:

- Jag får säga Gyökeres. Han har gjort så många mål på toppnivå.

Dejan Kulusevski:

- Jag vet inte. Det är inte jag som bestämmer. Både ”Alex” (Isak) och Viktor (Gyökeres) har gjort det otroligt bra i sina klubblag. Sen får vi se vem det blir. Det viktigaste är att spela fotboll. Allt det här är bara åsikter. Det är bara prat. Det viktigaste är att spela fotboll och vad man gör på planen. Allt extra utanför planen är inte något som är upp till oss.

Gabriel Gudmundsson:

- Jag vet inte riktigt. Jag får fundera lite. Det är många som gör det bra. Jag kan inte ge ett namn.

Samuel Dahl:

- Det är väl någon av de tre offensiva spelarna. Hur ska man välja någon av de tre? Det är det som är frågan. Jag kommer ha svårt att säga någon av de tre.

Viktor Gyökeres:

- Det är inte jag som ska rösta. Det får de som röstar bestämma. Jag har ingen preferens. Det finns många bra spelare att välja mellan.

- Jag har presterat rätt bra i år, så det känns bra. Men det finns andra som också har gjort det bra. Det är väl jämnt. Vi får se när det är dags.

Jesper Karlström:

- Det är väldigt svårt, men om jag får gissa vem som får den så tror jag på Viktor (Gyökeres). Det står väl mellan Dejan (Kulusevski), ”Alex” (Alexander Isak) och Viktor, antar jag. Alla har gjort det sjukt bra. Dejan och Alex i Premier League och Viktor hela året, han gör ju mål hela tiden, både i klubb- och landslag. Nu på slutet, i och med matchen mot Manchester City, så tippar jag på honom.

Gustaf Lagerbielke:

- Det blir nog någon av ”the big three” (Kulusevski, Isak, Gyökeres). Det är tuff konkurrens. Det är inte många länder som har en så bra trio längst fram. Oavsett vem det blir så blir det bra.

Niclas Eliasson:

- Otroligt svår fråga. Det är bara att välja vem som helst där framme. Alla har gjort otroligt bra ifrån sig. Jag kan inte välja ett namn.

Emil Holm:

- Isak, Dejan eller ”Gyöken” får ta den. Det är svårt att välja mellan de tre. Det är skönt att jag inte behöver fatta beslutet.

Isac Lidberg:

- Varför inte Gyökeres? Han har varit en av världens bästa anfallare i år. Bombat in mål och spelat otroligt bra. Han hade förtjänat den.

Yasin Ayari:

- Svårt att säga för mig. Jag är inte den som ska rösta.

Anton Salétros:

- Det står väl mellan ”Alex” (Isak) eller Viktor (Gyökeres). ”Alex” har väl typ gjort 20 mål i världens bästa liga under den här tiden och det är inte enkelt. Speciellt i ett lag som slutade sjua förra säsongen. Sen har Viktor gått stenhårt mot slutet och han bara bombar in mål. Det är väl en smaksak. Båda förtjänar den.