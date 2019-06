Landslagsspelarna hyllar Janogy efter nya avgörandet: ”Är så imponerad, hon är så cool"

I januari gjorde Madelen Janogy landslagsdebut och fem månader senare är hon med i VM-truppen. Inte nog med det. I genrepet mot Sydkorea hoppade hon in och gjorde matchens enda mål. Och i VM-premiären mot Chile hoppade hon in igen, och den här gången fastställde hon slutresultatet till 2-0 efter ett väldigt fint mål. Efteråt hyllades hon av sina lagkamrater.



- Det är helt underbart. Härligt att se den respektlösheten som hon visar. Hon tar sig an två-tre spelare och trycker dit den på en av världens bästa målvakter, säger Hedvig Lindahl till Fotbollskanalen.



- Hon är grym. Det är krut i den tjejen. Ingen nervositet och bara kör och visar hur jäkla bra hon är, säger Fridolina Rolfö.



Lagkapten Caroline Seger gjorde en bra match på det centrala mittfältet, och hon var också imponerad över Janogys inhopp.



- Fantastiskt kul. Det är andra matchen som hon kommer in och gör skillnad och ett jättefint mål igen. Coolt. Precis sådana spelare vi behöver. Vi behöver inte elva spelare utan 23 spelare som kan påverka och förändra en matchbild, säger hon och får medhåll av Magdalena Eriksson.



- Jag är så imponerad av den tjejen. Hon är så cool. Hennes första inhopp mot Sydafrika i januari visade hon vad hon kan. Hon är en sådan spelare som man älskar att ha i sin trupp. Hon ger alltid 100 procent. Kraftfull, stark, modig. Vi kommer se mer av henne, säger hon.