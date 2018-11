Landslagsstjärnorna blev blåsta: "Guidetti sa: 'De jävlas med oss'"

Under Fotbollsgalan, som sändes på TV4 under måndagen, visades klipp från när komikern Henrik Schyffert blåste spelare i det svenska herrlandslaget. Spelare som Jimmy Durmaz, Andreas Granqvist, Marcus Berg, John Guidetti och Mikael Lustig instruerades bland annat till att döda en drake med en diskborste. De fick besked om att det rörde sig om en inspelning till en reklamfilm, men i själva verket var det alltså ett sätt att få landslagsspelarna att bjuda på sig själva under Fotbollsgalan.

Mikael Lustig spelade också en kråka och en hund.

- Det blev bra. Det var roligt, säger Lustig nu.

Celtic-backen berättar han och John Guidetti började misstänka att något inte stod rätt till efter inspelningen.

- Jag kommer ihåg att jag pratade med John (Guidetti) egentligen direkt efter att jag varit inne hos Schyffert. John sa: "Jag har en känsla av att de jävlas med oss". Då började jag tänka på vad jag gjort där inne och då kände jag: "Det här blir nog inte bra" (skratt).

- Jag bjuder på den. Det var roligt, säger Lustig.

Se delar av klippen som visades under Fotbollsgalan i spelaren ovan.