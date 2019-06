Lennart Johansson död - blev 89 år gammal

Tidigare svenske Uefa-presidenten Lennart Johansson blev 89 år gammal. Svenska Fotbollförbundet bekräftade under onsdagsmorgonen att Johansson somnade in på kvällen den 4 juni efter en kort tids sjukdom.

Johansson ägnade en stor del av sitt liv i fotbollens tjänst. Han var ordförande i AIK:s fotbollsstyrelse mellan 1962 och 1962 och i huvudstyrelsen mellan 1967 och 1980, samtidigt som han sedan även blev hedersordförande i klubben.

Vidare var han även ordförande i Svensk Elitfotboll mellan 1984 och 1991 och sedan även ordförande i Svenska Fotbollförbundet mellan 1985 och 1990. Johansson var även mellan 1990 och 2007 president i Uefa. Samtidigt var Johansson även vice ordförande i Fifa mellan 1990 och 2007.

Svenska Fotbollförbundet skriver bland annat, på sin hemsida, så här:

"Människan Lennart hålls också i varmt minne av många, inte minst de som under åren hade förmånen att arbeta med honom inom fotbollen. Som motiveringen löd när Lennart Johansson valdes in i svensk fotbolls Hall of Fame 2007:

'Ett strålande exempel på en ledare sprungen ur den svenska folkrörelsetraditionen som utan pampfasoner alltid stått med båda fötterna på jorden'

Vila i frid, Lennart."

AIK sände, efter beskedet, ut en kondoleans på Twitter:

"AIK Fotboll har sorg AIK Fotboll har sorg efter att ha nåtts av beskedet att Lennart Johansson har avlidit. AIK:s hedersordförande blev 89 år. AIK Fotbolls tankar går till Lennarts anhöriga och vänner", skriver AIK på Twitter.

Lennart Johansson befann sig i höstas i fjol på Guldfågeln Arena och fick dela ut sin egen pokal "Lennart Johanssons pokal" till SM-guldvinnaren och klubben i sitt hjärta, AIK.

Svensk fotboll har sorg. Lennart Johansson, vår störste internationelle fotbollsledare genom tiderna, är död. Han somnade in på kvällen den 4 juni efter kort tids sjukdom, 89 år gammal. https://t.co/XpHnO3mldY pic.twitter.com/GCmFOUlH8T — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 5, 2019

AIK Fotboll har sorg

AIK Fotboll har sorg efter att ha nåtts av beskedet att Lennart Johansson har avlidit. AIK:s hedersordförande blev 89 år. AIK Fotbolls tankar går till Lennarts anhöriga och vänner. https://t.co/wvPdeKlZb5 pic.twitter.com/QwfNKsM5Sx — AIK Fotboll (@aikfotboll) June 5, 2019