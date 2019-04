Lindahl nära tårar - känslosam om tuffa tiden i Chelsea: "Tufft att sakta fasas ut"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sveriges landslagsmålvakt Hedvig Lindahl, 35, lämnade under 2015 Kristianstads DFF för spel med Chelsea i England. Lindahl var inledningsvis given mellan stolparna i den engelska storklubben, men har under den här säsongen fått knapp speltid med anledning av att klubben valt att rotera mellan spelare på målvaktsposten.

När ämnet togs upp efter torsdagens träning på Friends Arena, så blev Lindahl känslosam och var nära tårar när hon berättade om hur hon känner för situationen.

- Det är tufft. Man vill alltid känna att man spelar en viktig roll och det känns tufft att sakta fasas ut. Det ska jag vara ärlig att säga, säger hon.

Lindahl har ett utgående kontrakt, som går ut vid säsongens slut, och i dagsläget ser det ut som att hon kommer att lämna Londonklubben efter den här säsongen.

- De andra målvakterna har blivit erbjudna kontrakt, men inte jag, så det känns tufft, säger hon.

- Jag är inte en duvunge längre. Om jag hade varit 25 hade det varit ännu tuffare. Jag har många erfarenheter, tuffa och såklart roliga också. Jag har framför allt lärt mig att hantera saker som kommer, men jag tror att det är mänskligt att känna sig sedd och behövd. Jag tror att alla vill känna så och jag tror att jag har fått med mig metoder för att kunna rensa ut och vara redo. Jag kan inte gå in i en match på lördag och vara överallt. Då har jag lärt mig att ta hand om det här. Det här är sådant som jag försöker att förmedla vidare till yngre spelare, då det är sådant som kan hända mellan täta matcher. Någon kanske gör ett stort misstag och får ett känslomässigt påslag och då gäller det att förmedla hur man snabbt kan hantera med det och så, säger hon.

Lindahl är, vid flytt från Chelsea, inställd på att stanna utomlands.

- Jag vill inte till allsvenskan just nu. Det är av den enkla anledningen att Sverige och de lagen som tävlar i Champions League inte har en rimlig chans att ta sig riktigt långt. Jag måste vara realistisk kring att jag nog inte har så många år kvar att spela på högsta nivå. Jag kan därmed inte ta en roll att bygga upp något igen om jag vill spela på högsta nivå. Om jag får välja vill jag spela i ett lag som Chelsea, men nu har de i dagsläget inte erbjudit ett nytt kontrakt i Chelsea. Så ser det ut just nu och jag vill fortsatt vara i en stor klubb med bra förutsättningar för att kunna spela min bästa fotboll. Jag vet att jag kan bidra fortfarande i de här stora matcherna, så om jag får välja, så gäller det först.

Men i landslaget är målvakten ännu given. Lindahl har inte fått besked om hon kommer att få speltid i både lördagens träningsmöte med Tyskland och den nästkommande landskampen mot Österrike, men berättar att hon känner stort förtroende för Peter Gerhardsson, förbundskapten i landslaget.

- Vi har inte pratat något om det blir spel i båda matcherna, men han har varit tydlig med att han har förståelse och tålamod, vilket såklart känns tryggt. Det blir konstigt när jag konkurrerar med spelare som spelar varje vecka i sina klubblag, men samtidigt befinner jag mig i en klubb som befinner sig på en väldigt hög Europa-nivå och då blir konkurrensen en annan. Det blir helt enkelt en annan situation, så jag är tacksam att han även varit tydlig utåt att han har tålamod. Han har också sagt det till mig, så det känns tryggt, säger han.