Lindahl överväger att lägga av: "Skulle kunna vara ett alternativ"

Konkurrensen på målvaktssidan i damlandslaget är potentiellt mer påtaglig nu än vad den någonsin varit. Jennifer Falk har fått en fin start på säsongen med BK Häcken samtidigt som Zecira Musovic även hon fått mer speltid i Chelsea.

Men söder om de brittiska öarna befinner sig Hedvig Lindahl som fått desto mindre speltid - kontraktet med Atletico Madrid skrev på under 2020 och sträcker sig över 2022. Men strax efter att Lindahl skrivit på sitt avtal värvade man tillbaka den spanska landslagsmålvakten Lola Gallardo. Och det påverkade Lindahls speltid i klubben.

- Hon är typ tio år yngre än mig och har kontrakt över nästa år. Hon har också en spansk stil, vilket inte jag har. Ni hör, det finns väldigt många svårigheter där - men samtidigt har det varit en bra utmaning för mig, säger Lindahl.

Landslagsmålvakten berättar vidare om sin situation med klubblaget och hur tankesättet påverkas.

- Det är tufft så klart. Man får mycket tankar och då är det lätt att kliva in och tro att man är dålig, men jag vet att jag kan göra ett bra jobb och att jag är en bra målvakt. Jag kan göra ett jävligt bra jobb rent ut sagt. Det är bara vad de föredrar och det är där man inte får gå i klaveret och tänka att man är dålig. Men det är lätt hänt att hjärnan vill fylla i den här luckan att man är dålig.

Hur ser du på din framtid i Atlético Madrid?

- De har inte tagit någon som helst kontakt med mig om att förlänga. Så jag antar att det inte finns någon framtid där, säger hon till Fotbollskanalen.

38-åringen ska inte ha fått några direkta bud från andra klubbar och kan därför inte välja och vraka kring nästa steg - och hon stänger inga dörrar för en återkomst till damallsvenskan. Men det verkar inte helt troligt.

- Inte om jag pratar med familjen. Men vi stänger inte den dörren.

Just denna situation har Lindahl befunnit sig i under tre år. Och menar att det är lite svårt att vara den spelaren som inte fått bygga in sig i ett klubblag under en längre period.

- Jag är ganska van och ärligt talat tycker jag att det finns en frihet i att inte heller vara inlåst i vad som händer i augusti, men det är klart jag behöver veta.

Men på frågan om hon kommer att spela fotboll nästa år har hon fortfarande inga klara besked - men menar att det skulle kunna vara ett alternativt att lägga av.

- Det skulle det kunna vara. Men jag vet inte faktiskt. Jag måste få in en inkomst och jag är bra på det här jobbet.