Lindahl tårögd: "Jobbigaste jag varit med om - nu vill jag sluta"

Sverige åkte under onsdagskvällen på en blytung förlust mot Nederländerna i VM-semifinalen i Lyon. Peter Gerhardssons landslag höll tätt i 90 minuter, men släppte sedan in ett distansskott under första förlängningskvarten och förlorade matchen.

Landslagsmålvakten Hedvig Lindahl var efteråt knäckt. Detta med anledning av att det här var hennes sista chans att gå riktigt långt i ett världsmästerskap.

- Jobbigaste jag varit med om. Sista chansen för mig att vinna VM. Nu kommer jag aldrig göra det. Nu vill jag sluta med fotboll. Men i morgon kommer det väl kännas bättre igen, säger hon.

Lindahl utvecklar vidare för TV4 om varför hon är så besviken. En anledning är att hon anser att Sverige var det bättre laget i matchen.

- Om vi hade varit utspelade och de hade haft chans på chans på chans hade det varit så mycket lättare att ta, men jag tycker att vi sammantaget var bättre än dem. Det känns som en sådan missad chans. Jag blir så ledsen, jättebesviken, arg och upprörd. Vi skulle vara i finalen, vi skulle inte åka ut mot Holland. De var inte bättre än oss, säger Lindahl till TV4.

Lindahl fortsätter:

- Vi får analysera varför vi inte kommer till fler klara målchanser. Vi hade så mycket spel runt deras box att vi hade kunnat göra ett mål. Tyvärr släppte vi till ett gyllene läge som de tog och det är målen som räknas.

Lindahl menar än dock att resultatet inte är rättvist.

- Det här känns jättejobbigt eftersom att jag tycker att vi borde ha vunnit matchen. Jag tycker verkligen att vi borde ha vunnit matchen eller i varje fall spelat oavgjort. Det är det minsta, men så förlorar vi. Det känns inte rättvist på något sätt.

Sveriges möte med England om bronset sänds på lördag från klockan 16.00 på TV4 och C More Fotboll. Matchstart är klockan 17.00.