Lindelöf avslöjar Ibrahimovics ord - mitt under förlängningen: "Han blev lite rädd"

Sverige besegrade under torsdagen Tjeckien med 1-0 efter en förlängningsrysare i playoffsemifinalen på Friends Arena. Robin Quaison stod för avgörandet i andra förlängningskvarten, och därmed är Sverige vidare till playoffinal mot Polen på tisdag, där vinnaren är klar för spel i Qatar-VM senare i år.

Lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är lättad efter segern mot Tjeckien.

- Just nu är jag bara glad över att vi lyckades få dit ett mål. Jag är väldigt glad just nu, säger han till C More och fortsätter:



- Vi skapade ändå några lägen och det kändes som vi var starkare än dem. Första halvlek var lite sisådär. Jag tror inte riktigt att vi var beredda på deras duellspel och sättet de spelade på, men i andra kom vi ut som ett bättre lag och presterade bättre fotboll.

Under förlängningen pratade även Nilsson Lindelöf med Zlatan Ibrahimovic, som var vid sidan av planen, då han var avstängd i playoffsemifinalen.

Lagkaptenen berättar nu om anfallarens ord mitt under dramat.

- Att hålla huvudet lugnt. Jag tror han blev lite rädd när jag sprang upp med bollen där. Han ville kanske att jag skulle stanna lite. Han malde mest på och försökte ge oss energi, så det var väldigt bra.

Nu blickar Nilsson Lindelöf fram emot mötet med Polen.



- Vi visade under förlängningen att vi är väldigt starka och tjeckerna orkade inte riktigt med oss under förlängningen. Det ska inte vara några problem. Vi har mött dem förut och vi vet vilket typ av lag Polen är. Vi kommer åka ner dit med stort självförtroende.

Manchester United-backen ser även fram emot att tampas med Polens anfallsstjärna Robert Lewandowski, som till vardags öser in mål för Bayern München i Tyskland.

- Han är alltid jobbig att möta och han är en väldigt duktig spelare. Han gjorde mål senast vi mötte dem, så nu får vi försöka hålla nollan mot honom.

