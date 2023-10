Lindelöf om irritationen - glad att han inte spelade: "Då hade jag nog fått rött kort"

Sverige besegrade Moldavien med 3–1 i en match där de svenska spelarna fick ta en hel del stryk. I slutminuterna åkte Artur Craciun på sitt andra gula kort och blev utvisad efter att ha gått hårt åt Jesper Karlsson.

Efter slutsignalen var det irriterat och Victor Nilsson Lindelöf och Albin Ekdal hamnade i konfrontation med en moldaver.

Nu berättar Lindelöf om hur arg han var.

- Jag var ganska irriterad på bänken. Jag försökte lugna ner mig. Deras spelare gick in i situationer väldigt sent och fult. Det var tur att jag inte spelade den matchen för då hade jag nog fått rött kort. Det tror jag. Det var inte okej så som deras spelare gick in, säger han.

Annons

Vad sa du till deras spelare?

- Jag sa inte så himla mycket, säger Lindelöf när förbundskapten Janne Andersson bryter in:

- Han bjöd hem dom på kaffe.

Lindelöf var långt ifrån ensam om att vara irriterad på Moldaviens spelare. Efter matchen sa Linus Egnell-Wahlqvist:

- Det var många som var irriterade på bänken, det var inte okej i andra halvlek, det såg ut som att det var en VM-final från deras sida. Jag är glad att alla gick hela härifrån. De förstör matchen helt och hållet. Det går att lugna ner sig lite. Man blir rädd om fötterna.