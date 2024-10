Lindelöf: "Tajmingen var inte hundra i några situationer"

Sverige tappade 2-0 till 2-2 borta mot Slovakien.

Victor Nilsson Lindelöf är besviken över fredagskvällens tapp i Nations League.

- Just nu är det tufft, så klart. Det känns nästan som en förlust, säger han till Fotbollskanalen.

Vad säger du om målen ni släppte in?

- Jag har inte sett dem (i efterhand), men det känns som enkla mål. Första i slutet av halvleken, andra är ett inspel. Touch och han kan lägga in den enkelt. Direkt så här efteråt känns det ganska enkelt.

Den 30-årige landslagskaptenen har precis kommit tillbaka från skada. Mot Slovakien fick han börja på bänken och hoppa in med knappt 30 minuter kvar att spela.

Och han är självkritisk.

- Det kändes okej. Det är klart att det är enklare att starta än att komma in, men det var okej. Det var några situationer där tajmingen inte var helt hundra. Men det är viktigt att få minuter i benen, säger Nilsson Lindelöf.

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson svarar så här på en fråga från Fotbollskanalen om hur han ser på Nilsson Lindelöfs insats:

- Det var bra att se att han var redo att hjälpa laget igen. Jag är glad över att han kunde hoppa in. Alex Douglas (som byttes ut) hade ett gult kort och det kan alltid sluta i ett rött.

- Det är många som ser vad Victor gör på planen. Men det många glömmer är vad spelarna gör utanför planen. Han hjälper verkligen laget.

Blågult spelade aggressivt och gick ofta högt, i man-man, mot Slovakien. Det ställer höga krav på den svenska backlinjen, menar Nilsson Lindelöf.

- Vi vill vara aggressiva, men när man blir överspelad eller kommer sent in i en situation blir det stora hål man måste täcka. Det måste vi titta på och försöka lösa på ett bra sätt. Men stundtals, under stora delar av matchen, löste vi det bra.

Spelar du på måndag?

- Vi får se. Som sagt, jag fick lite minuter nu och fick lite minuter i ligan (med Manchester United) sist. Det är skönt för benen att få några minuter, sen hur mycket det blir får vi se.

Sverige möter Estland på bortaplan på måndag.