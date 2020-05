Linköpings kritik - vill skjuta på seriestarten: "Driver en linje som var realistisk för veckor sedan"

Ligafotbollen i landet har skjutits och tidigare fattade EFD ett inriktningsbeslut om att flytta seriepremiärerna av damallsvenskan och elitettan till tidigast månadsskiftet maj/juni. Ett datum som nu kritiseras av Linköpings sportchef Olof Unogård.

- Vi har fått en fråga, som alla anda klubbar, kring hur vi ser på att starta serien 31 maj och där har vi framfört tydligt att vi inte tycker 31 maj känns realistiskt. Främst eftersom vi fortfarande inte får spela träningsmatcher, vi får inte heller resa kors och tvärs över Sverige och det är fortfarande rekommenderat att man minskar sina sociala kontakter - vilket till exempel har gjort att vi inte har någon mötesverksamhet nu, säger Olof Unogård till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det känns som tre helt avgörande aspekter innan man kan komma igång med en träningssäsong. Vi har också ställt oss frågan till att man fortfarande driver linjen 31 maj, för vi vet att det finns en majoritet bland de allsvenska klubbarna som inte står bakom den linjen längre. Utan det är flera klubbar som är för att ta till ett datum med mycket bättre marginal, som gör att det blir lättare för oss att planera verksamheten - men även för spelarna. Det är deras arbetsplats som ska kännas säker på en fotbollsplan.

Unogård ställer sig frågandes till varför datumet 31 maj fortfarande är den linje som drivs.

- Det är klart att det går men om man jämför med herrallsvenskan, de ska klämma in 30 omgångar plus någon cupmatch. Där är det ännu tajtare att få in träningsmatcher. Nu har vi på damsidan valt att stryka cupen och har 22 omgångar så det borde gå att få in träningsmatcher innan allt drar igång, och det vill vi göra. Då känns det bara dumstridigt att forcera 31 maj när det finns så mycket som pekar på att det kommer bli svårt.

EFD har ju öppnat för att det kan ske förändringar, känner ni att ni får er röst hörd?

- Det tycker jag. Jag kan dock tycka att återkopplingen från referensgruppen borde skett tätare. Det är mycket möjligt att det fanns en majoritet till startdatumet 31 maj för några veckor sedan, men vi får nya ingångsvärden varje vecka kring pandemin. Då vet vi att det är klubbar som har bytt inställning och inte tycker 31 maj är realistisk. Då kan jag tycka att de bör ha uppdaterat oftare kring vad klubbarna tänker, istället för att driva en linje som kanske var realistisk för några veckor sedan, säger han och avslutar:

- EFD är ju en intresseorganisation för klubbarna, så de ska inte driva en annan linje än den klubbarna har. Så där behöver man uppdatera sig kring vad majoriteten tycker. Det är lite märkligt att de fortfarande håller fast vid 31 maj. EFD behöver gå till botten med vad klubbarna tycker.

Piteås ordföranade Rikard Fahlman är en av representanterna i referensgruppen och han menar att de håller på planera säsongen utifrån flera olika scenarion.

- Vi lyssnar till vad Folkhälsomyndigheten säger och givetvis behöver vi en startsträcka på ett par veckor innan vi kan dra igång. Vi planerar just nu för olika scenarion, med olika startdatum, säger Fahlman till SVT Sport.