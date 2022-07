LISTA: Alla landslagsspelares moderklubbar - Vaksala dominant i EM-truppen: "Oerhört stolt"

Hedvig Lindahl, Gropptorps IF (Södermanlands län)

Övriga klubbar: Baggetorps IF, DFK Värmbol, Tunafors SK, Malmö FF, IF Trion, Linköpings FC, Kopparbergs/Göteborg FC, Kristianstads DFF, Chelsea, Wolfsburg, Atlético Madrid, Djurgårdens IF.

Jennifer Falk, Torslanda IK (Västra Götalands län)

Övriga klubbar: Jitex BK, Mallbackens IF, Kopparbergs/Göteborg FC/BK Häcken.

Zecira Musovic, Stattena IF (Skåne län)

Övriga klubbar: FC Rosengård, Chelsea.

Jonna Andersson, Mjölby AI FF (Östergötlands län)

Övriga klubbar: Linköpings FC, Linköping Kenty DFF, Chelsea, Hammarby.

Hanna Glas, Sundsvalls DFF (Västernorrlands län)

Övriga klubbar: Sunnanå SK, Umeå IK, Eskilstuna United, Paris Saint-Germain, Bayern München.

Nathalie Björn, Vaksala SK (Uppsala län)

Övriga klubbar: IK Sirius, AIK, Eskilstuna United, FC Rosengård, Everton.

Linda Sembrant, SK Servia, slogs sedan ihop med Stäppens IF till Vaksala SK (Uppsala län)

Övriga klubbar: Upsala IF, Bälinge IF, AIK, Kopparbergs/Göteborg FC, Tyresö FF, Montpellier, Juventus.

Amanda Ilestedt, Sölvesborgs Goif (Blekinge län)

Övriga klubbar: Karlskrona FF, FC Rosengård, Turbine Potsdam, Bayern München, Paris Saint-Germain.

Emma Kullberg, Umeå IK (Västerbottens län)

Övriga klubbar: Mariehem SK, Östers IF, Vittsjö GIK, Umeå Södra FF, Team TG FF, Kungsbacka DFF, Kif Örebro, Kopparbergs/Göteborg FC, BK Häcken, Brighton & Hove Albion.

Amanda Nildén, IF Brommapojkarna (Stockholms län)

Övriga klubbar: AIK, Brighton & Hove Albion, Eskilstuna United, Juventus.

Magdalena Eriksson, Enskede IK (Stockholms län)

Övriga klubbar: Hammarby, Djurgården, Linköpings FC, Chelsea.

Caroline Seger, Gantofta IF (Skåne län)

Övriga klubbar: Rydebäcks IF, Stattena IF, Linköpings FC, Philadelphia Independence, Western New York Flash, LdB FC, Tyresö FF, Paris Saint-Germain, Lyon, FC Rosengård.

Kosovare Asllani, Vimmerby IF (Kalmar län)

Övriga klubbar: Linköpings FC, Chicago Red Stars, Kristianstads DFF, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Milan.

Filippa Angeldahl, Vaksala SK (Uppsala län)

Övriga klubbar: IK Sirius, AIK, Hammarby, Linköpings FC, Kopparbergs/Göteborg FC/BK Häcken, Manchester City.

Elin Rubensson, Marieholms IS (Skåne län)

Övriga klubbar: Stehags AIF, FC Rosengård, Kopparbergs/Göteborg FC/BK Häcken.

Hanna Bennison, GIF Nike (Skåne län)

Övriga klubbar: FC Rosengård, Everton.

Johanna Rytting Kaneryd, Forsby FF (Västmanlands län)

Övriga klubbar: Tyresö FF, Älta IF, Djurgården, FC Rosengård, BK Häcken.

Sofia Jakobsson, Hägglunds IoFK (Västernorrlands län)

Övriga klubbar: Östers IF, Umeå IK, Rossijanka, Chelsea, Cloppenburg, Montpellier, Real Madrid, Bayern München, San Diego Wave.

Stina Blackstenius, Vadstena Gif (Östergötlands län)

Övriga klubbar: Linköpings FC, Montpellier, Kopparbergs/Göteborg FC/BK Häcken, Arsenal.

Fridolina Rolfö, IFK Fjärås (Hallands län)

Övriga klubbar: Tölö IF, Jitex BK, Linköpings FC, Bayern München, Wolfsburg, Barcelona.

Lina Hurtig, Avesta AIK (Dalarnas län)

Övriga klubbar: Gustafs Goif, Umeå IK, Linköpings FC, Juventus.

Olivia Schough, Torup/Rydö FF (Hallands län)

Övriga klubbar: Ullareds IK, Falkenbergs FF, Kopparbergs/Göteborg FC, Bayern München, Rossijanka, Eskilstuna United, Djurgården, FC Rosengård.

Rebecka Blomqvist, IK Rössö (Västra Götalands län)

Övriga klubbar: Jitex BK, Kopparbergs/Göteborg, Wolfsburg.