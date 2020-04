LISTA: Inhopp mot Jamaica och tre insläppta mot Cypern - här är alla som bara gjorde en landskamp

I listan nedan ingår inte de som bara gjort en landskamp under januariturnén. De återfinns dock i faktarutan under artikeln.

Pelle Blohm (Örebro) – 10 oktober 1990: Sverige – Tyskland (1-3)

Pelle Blohm, som år 1990 spelade i Örebro, fick göra sin landslagsdebut när Sverige tog emot Tyskland på Råsunda. Han byttes in i den 80:e minuten mot Klas Ingesson strax efter att Stefan Rehn hade reducerat från straffpunkten. Matchen slutade 3-1 till gästerna. Efter detta blev det inte fler minuter för Blohm i det svenska landslaget. Han spelade fram till 1991 i Örebro för att sedan representera IFK Norrköping under åren 1992-1995. Därefter blev det tre utlandsår i Dalian Wanda (Kina) och Viking Stavanger innan han avslutade sin spelarkarriär i Gais.

Patrik Andersson (IFK Norrköping) – 26 september 1990: Sverige – Bulgarien (2-0)

I en träningslandskamp mot Bulgarien fick IFK Norrköpings dåvarande anfallare Patrik Andersson göra sin landslagsdebut när han i den 83:e minuten byttes in mot målskytten Kennet Andersson. Under åren 1985-1996 spelade han i IFK Norrköping och vann svenska cupen tre gånger. Efter detta spelade Andersson i Hammarby 96-01 för att sedan avsluta karriären.

Peter Eriksson (IFK Göteborg) – 22 april 1992: Tunisien – Sverige (0-1)

Den sexfaldige mästaren i allsvenskan, Peter Eriksson, spelade 90 minuter när Sverige mötte Tunisien i en träningslandskamp den 22 april 1992. Under sin karriär hann Eriksson ha två sejourer i IFK Göteborg (88-98 + 02-03), spela för BK Häcken samt BK Forward och dessutom lånas ut till den kinesiska klubben Dalian Wanda.

Henrik Bertilsson (Halmstad BK) - 11 augusti 1993: Sverige - Schweiz (1-2)

Samma år som Henrik Bertilsson vann skytteligan i allsvenskan (18 mål) gjorde han sin första och enda landskamp för Sverige när han i den 81:a minuten byttes in mot Pär Zetterberg i träningsmatchen mot Schweiz. Året därpå lämnade Bertilsson Halmstad och gick till den franska klubben Martigues där han spelade en säsong innan han gick vidare till Örgryte (95-98). Bertilsson återvände sedan till Halmstad, vann allsvenskan (2000) och avslutade sedan sin karriär i elitklubben han började i, Falkenberg (2002).

Jesper Mattsson (Halmstad BK) – 1 juni 1995: Sverige – Island (1-1)

I EM-kvalet 1995 spelade mittbacken Jesper Mattson 90 minuter för Sverige när de ställdes mot Island. Året innan hade Mattsson vunnit svenska cupen med Häcken innan han gick till Halmstad BK (95-98) där han vann allsvenskan (97). I slutet på 90-talet värvades Mattsson till Nottingham Forest som då spelade i Premier League. Detta blev ingen långvarig vistelse för svensken då han fick avsluta sin karriär i förtid på grund av skador (1999).

Magnus ”Ölme” Johansson (IFK Göteborg) – 8 mars 1995: Cypern – Sverige (3-3)

Det blev sammanlagt 61 U-landskamper för Magnus ”Ölme” Johansson (U17, U19, U21) innan han 1995 fick göra debut i A-laget när Sverige mötte Cypern. Johansson är mest känd för sin tid i IFK Göteborg där han bland annat vann sju allsvenska titlar. Förutom de fem utlandsåren i FC Groningen (Nederländerna) spelade Johansson endast i IFK Göteborg. Läs ”Ölmes” egna ord om sin enda landskamp här – han är inte nådig mot Blåvitt-kollegan Pontus Kåmark.

Robert Andersson (Halmstad BK) – 26 april 1995: Ungern – Sverige (1-0)

Det blev sammanlagt 27 minuter i A-landslaget för anfallaren Robert Andersson när han byttes in mot Håkan Mild i EM-kvalmatchen mot Ungern 1995. Mitt under säsongen 1997 slog IFK Göteborg allsvenskt transferrekord när de värvade Robert Andersson från Halmstad för 7,5 miljoner kronor. Halmstad vann allsvenskan det året och IFK Göteborg kom tvåa, men eftersom Andersson hade spelat tillräcklig många matcher för Halmstad den säsongen fick även han ta emot en guldmedalj.

Mattias Thylander (Malmö FF) – 6 augusti 1997: Sverige – Litauen (1-0)

Proffskarriären började 1994 för Mattias Thylander i Malmö FF. Tre år senare debuterade han för det svenska A-landslaget när de togs sig an Litauen. Förutom Malmö FF representerade Thylander AIK, Halmstad BK, Silkeborg IF, Trelleborg FF och Höörs IS. Här kan du läsa om den upseendeväckande detaljen om Thylanders enda landskamp, berättad av honom själv.

Mikael Hellström (Hammarby) – 27 maj 1999: Sverige – Jamaica (2-1)

Mikael Hellström är verkligen en så kallad ”one-club man” då han under hela sin karriär (1990-2004) spelade i Hammarby. 1999 representerade han Sverige i en träningslandskamp mot Jamaica och var på planen samtliga minuter.

Johan Anegrund (IFK Göteborg) – 27 maj 1999: Sverige – Jamaica (2-1)

Precis som Hellström gjorde Johan Anegrund sin enda landskamp mot Jamaica. För Anegrund blev det inhopp i den 67:e minuten för lagkaptenen Patrik Andersson. Anegrund tillhörde IFK Göteborg mellan åren 1991-2000, kort utlåning till Västra Frölunda (98) och sedan gick han till Örgryte där han avslutade sin karriär 2006.

Dick Last (Örgryte) – 16 oktober 2002: Sverige – Portugal (2-3)

I träningslandskampen mot Portugal 2002 byttes Dick Last in i den andra halvleken mot Andreas Isaksson. Sverige ledde med 2-1 i halvtid efter mål av Jörgen Pettersson och Marcus Allbäck. Portugal vände dock efter att Rui Costa nätade i den 89:e minuten. Under 90-talet representerade Dick Last främst IFK Göteborg, han spelade dock även för IFK Norrköping (96-97) där han blev utnämnd till årets målvakt (96).

Fotnot: Abdul Khalili, Riccardo Gagliolo, Mattias Svanberg och Dejan Kulusevski har alla gjort en enbart landskamp var, men de har valts bort på listan då de fortfarande är aktiva.