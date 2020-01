LISTA: Så mycket tjänar svensk fotbolls makthavare - Janne Anderssons lönelyft: 36 procent

Fotbollsåret 2018 blev på många sätt en stor framgång för svensk fotboll. I bräschen gick A-landslaget på herrsidan som tog sig hela vägen till kvartsfinal i VM-slutspelet, innan England blev för svårt. Förbundskapten Janne Andersson gjorde även ett bra år rent ekonomiskt, det visar siffror från Skatteverket som Fotbollskanalen begärt ut.

De senaste siffrorna som finns tillgängliga rör just inkomståret 2018 och de visar att Janne Andersson drog in 5 378 636 kronor. Att jämföra med 3 951 279 under 2017. En öning med 36 procent på lönen. Ny tvåa på listan är hans assisterande förbundskapten Peter Wettergren som tjänade drygt 2,7 miljoner, vilket är en löneförhöjning med 55 procent.

Man kan misstänka att ledarna för landslaget fick bonus för att landslaget under 2018 gick långt i VM och vann gruppen i Nations League, något som gav prispengar till förbundet på över 180 miljoner kronor.

Janne Andersson belönades med ett nytt kontrakt av SvFF i slutet av augusti 2018. Det tidigare löpte över EM 2020, men förlängningen innebär att han har kontrakt över VM i Qatar 2022. Då Andersson på en presskonferens fick frågan hur mycket han fått upp sin lön i och med det nya kontraktet svarade han:

- Tillräckligt bra, annars hade jag inte skrivit på.

- Vi tog upp den här diskussionen ganska snart efter VM. Det var ganska självklart. Jag har inte brytt mig om andra eventuella samtal. Jag är jätteglad för det här.

Även Peter Wettergren fick hösten 2018 nytt kontrakt över VM 2022 och han sa då till Aftonbladet:

- Jag har fått en del förfrågningar från andra håll, men det här kändes väldigt rätt när förbundet tog initiativet. Jag får en marginell lönehöjning. Det är inga fantasisummor, tryggheten var viktigare och att förbundet via Håkan Sjöstrand tog initiativet att förlänga. Det kändes väldigt bra.

Efter förbundskaptensduon återfinns förbundets ordförande Karl-Erik Nilsson följt av generalsekreteraren Håkan Sjöstrand på listan. Förutom att vara ordförande i SvFF är Nilsson även vicepresident i Uefas exekutivkommitté, vilket ger en årslön på runt 2,5 miljoner kronor. Utöver det har han haft ett arvode från SvFF på runt en halv miljon kronor.

Förbundskapten på damsidan, Peter Gerhardsson, tjänade 1,2 miljoner 2018 och hans assistent Magnus Wikman drygt 703 000 kronor. Återstår att se om VM-bronset i Frankrike ger resultat i deras lönekuvert när deklarationerna för 2019 är inlämnade och klara?