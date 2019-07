Ljungskile flyttar tillbaka till Skarsjövallen - hoppas lösa ekonomiska frågan inom kort

Det var i juni som Ljungskile bestämde sig för att stänga Skarsjövallen och istället flytta sin verksamhet in till Uddevalla. Beslutet togs efter en tvist med Uddevalla kommun, eftersom klubben har dålig ekonomi och hade hoppats få ekonomiskt stöd av kommunen.

Enligt ordföranden Erland Holmdahl hade klubben blivit lovat stöd på 1,5 miljoner utöver de tio miljoner som klubben mottagit av kommunen för att rusta upp sin hemmaarena. Klubben har även kommit med förslag på olika ekonomiska lösningar för att få hjälp av kommunen, men parterna har inte nått en lösning.

Det ledde till att klubben stängde sin verksamhet på Skarsjövallen den 21 juni, men nu kommer klubben att åter öppna arenan och bedriva verksamhet där. Detta trots att man egentligen inte har råd att driva anläggningen.

”Inget har ändrats sedan den 21 juni. Ekonomin håller fortsatt inte för att driva anläggningen. Men att riskera barn och ungdomsverksamhetens framtida varande som ungdomsstyrelsen aviserar kan inte styrelsen stå bakom.” skriver klubben i ett pressmeddelande.

Klubben menar att arenan stängde för att minimera kostnaderna, men att det inte gick att hålla anläggningen stängd en längre tid utan att det skulle skada barn- och ungdomsverksamheten. Nu hoppas de att en lösning kan nås med kommunen.

”Genom att öppna anläggningen vill vi också bidra till att öppna upp en ny konstruktiv dialog med Uddevalla kommun. Vi har fått gensvar på vår inbjudan till en nystart på dialog med kommunen och är självklart beredda att själva konstruktivt bidra till en lösning. LSK kommer att med de medel som står till förfogande (vädja om extra stöd från medlemmar, fans, sponsorer m.fl.) anstränga sig att uppehålla driften under hösten för all verksamhet – dock krävs fortsatt en långsiktig lösning innehållande ett rättvist kommunalt stöd för att säkra en lokal fotbollsverksamhet i Ljungskile – inget har ändrats i sak under denna månad.” avslutar LSK pressmeddelandet.