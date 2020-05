Lön inte viktigast för Gerhardsson: "Finns inget annat jobb som skulle kunna locka"

På fredagen gick Svenska Fotbollförbundet ut med beskedet att man enats om en förlängning av avtalet med damernas förbundskapten Peter Gerhardsson. Det nya kontraktet gäller över VM 2023.

För Gerhardsson var det självklart att krita på.

- Det är det här jag vill göra och därför är jag naturligtvis glad över att få förlänga och få fortsätta att jobba med alla de här människorna jag har runtomkring mig. Jag är jätteglad, säger han till Fotbollskanalen.

För damlandslaget väntar minst sagt intensiva kommande år, om fotbollen kommer igång som tänkt vill säga. OS 2021, EM 2022 – och VM 2023.

- Men just nu längtar jag i första hand till EM-kvalmatcher i höst. Det är dit man vill komma och få vardagen i landslaget. Sedan finns det annan vardag som jag verkligen gillar och det är att åka ut och besöka klubbar och se spelarna i deras miljö. Därför finns en stor längtan till att i första hand damallsvenskan kör igång, säger Gerhardsson.

Janne Andersson fick ett rejält lönelyft efter VM 2018 då han förlängde sitt kontrakt. Samma år taxerade han 5,4 miljoner inkomst, att jämföra med 4 miljoner året innan. Peter Gerhardsson, som dock inte hade något mästerskap det året, tjänade 1,2 miljoner.

Om han fått något lönelyft nu? Det håller han för sig själv.

- Haha… Det är som alltid med de här delarna, det håller vi för oss själva. Det har aldrig varit det som varit det viktiga för mig. Det fanns en anledning till att jag var i BK Häcken i åtta år och det handlar inte om lönen utan om arbetskamrater och klubben jag jobbade i. Samma sak här: det är andra saker som är viktiga för mig. Och när inte det är det viktigaste så är det inte speciellt svårt att komma överens.

Nej, Gerhardsson förklarar att lönen inte är speciellt avgörande. Han säger också att det ska otroligt mycket till för att något annat uppdrag än det han har ska vara av intresse.

- Det finns inget annat som skulle kunna locka mig helt enkelt. Jag är så oerhört stolt och tacksam över att vara förbundskapten för Sverige, jag funderar inte på några andra alternativ så länge det här finns.

Att Janne Andersson fick löneförhöjning efter VM 2018 var inget som användas i förhandlingen, enligt Gerhardsson.

- Absolut inte. Vi lever ibland i en jämförelsevärld där allt ska jämföras med varandra och jag tittar mer på mig själv. Jag är ganska egoistisk, vad trivs jag med? Vad vill jag göra? Då är sådana jämförelser väldigt konstiga. Jag har inte ägnat en tanke åt vad andra har, oavsett om det är Janne eller om det är i andra landslag eller i andra klubbar. Jag är väldigt nöjd med det jobbet jag har och den lönen jag har. Men framför allt är jag oerhört nöjd med de människor jag jobbar med. Det finns inga pengar som kan uppvärdera att jobba med något jag inte trivs med.

Hur ser du generellt på att det är ganska stora skillnader på dam- och herrlandslagen i Sverige?

- Nummer ett är att jag inte vet hur det ligger till, jag har ingen aning. Vad man har i årsinkonst kan bero på så mycket vad man gör, vad man sålt eller vilka löneskiftningar man haft. Det finns många olika saker i det hela.

- Jag har bra bollplank framför allt i form av Marika Domanski Lyfors som har en stor erfarenhet och när jag pratar med henne och man får känslan av att allt går framåt, att allt blir bättre så är jag ganska glad över att vi evolutionsmässigt tar steg hela tiden. Och tittar jag på vad vi fick för förutsättningar inför VM så fanns det ingenting jag hade velat ha på ett annat sätt. Jag hade alla resurser som jag som förbundskapten ville ha. Det är sådana saker som är viktiga för mig än att veta exakt vad någon annan har i lön.

Nu när Gerhardsson kommer vara kvar minst tre år till så finns det några saker rent spelmässigt han vill slipa på. Han vill att Sverige ska prestera bättre – under längre tid.

- Jag och Magnus (Wikman, assisterande förbundskapten) har suttit under en period och verkligen tittat i en detalj på matcher vi spelat i VM och Algarve och EM-kval. Det finns delar under VM som vi gör oerhört bra och ibland kan det handla om att göra de sakerna under längre tid. Det fanns en sekvens mot Kanada exempelvis där vi hade upp emot 20 passningar i rad på offensiv planhalva i minut 77. En sådan sekvens gör mig väldigt stolt för vi har pratat oerhört mycket om vårt mod och att våga spela sig ur situationerna.

- Under matcher mot bra motstånd vill jag att vi kan få längre sådana perioder. Vi har visat att vi kan det en gång och då tror jag att vi kan göra det fler gånger mot den typen av motstånd. När det gäller försvarsspelet så vet vi att vi klarar av att spela väldigt högt och aggressivt under långa perioder, det visade vi inte minst mot England i bronsmatchen.

Peter Gerhardsson inledde sin sejour som förbundskapten för damerna hösten 2017 och första mästerskapet slutade alltså med succé - ett brons i VM 2019.