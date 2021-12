Lundh: "Förlorar du allt du tjänar är du kanske ett lättare offer"

Pawel Cibicki, 27, blev under onsdagen dömd till villkorlig dom för tagande av muta och för spelfusk. Anfallaren, som tillhörde IF Elfsborg under 2019, bedöms tagit emot en muta inför ett möte med Kalmar FF samma år för att ta ett gult kort, som det gick att satsa pengar på. I tingsrätten blev han friad, men i hovrätten blev han dömd.

Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh tycker att det är intressant att anfallaren blev friad i tingsrätten, men dömd i hovrätten. Även i andra matchfixningsfall har hovrätten ändrat tingsrättens domar, vilket vittnar om att det är svåra fall.

- Det visar hur otroligt svårt det här är. Det är nästan lite som ekobrott med otroligt krävande utredningar. Polisen har kanske inte alltid de resurserna och sedan ska man faktiskt bevisa. Ibland gör spelare misstag som inte är för att någon ska tjäna pengar på det. Här kunde man koppla spel till hans gula kort och man menar att det är många i det här gänget som spelat på det här, vilket gör det tydligt. Det är otroligt svårt att få till fällande domare, då det antingen är ord mot ord eller att man kan hävda att det inte var med meningen att ta ett gult kort, säger Lundh.

Cibicki nekar samtidigt till brott och ser sig själv som oskyldig. Han har även berättat att han har haft problem med ett spelmissbruk, förlorat mycket pengar och går i terapi.

- Jag tycker att det är viktigt att få med att han hade ett gravt spelberoende. Det är en ingång i den här världen. Om du spelar bort alla pengar dina pengar blir du kanske ett lättare offer för att ta emot ett förslag eller liknande. Jag tror att det är något som fotbollsvärlden behöver jobba ännu hårdare med, säger Lundh och fortsätter:

- Om du förlorar allt du tjänar är du kanske ett lite lättare offer. I svenska ligor har vi också lägre löner än i de riktigt stora ligorna ute i Europa, vilket gör att man kanske kan muta sig in lite lättare. Norge, Sverige och Finland är även nästan de enda som spelar en viss del av året och då blir man kanske utsatt för försök.

Svenska Fotbollförbundet har sedan tidigare stängt av Cibicki i fyra års tid.