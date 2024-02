Lundh: "Hamrin är en gigant"

Vad är din bild av Kurt Hamrin?

- En vänlig och ödmjuk person som var en skicklig dribbler och avslutare. Han tog sig långt från Huvudsta där han började och gjorde rejält avtryck i AIK innan det blev Italien och serie A med rader av mål och framgångar.

Vad har han betytt för svensk fotboll?

- Klart att insatserna under hemma-VM som slutade med silver efter förlust mot Brasilien sticker ut. Fyra mål, fyra assist under mästerskapet och räden mot Västtyskland i semifinalen på Ullevi är klassisk. Han snittade över ett halvt mål per match för Sverige. Sedan var det åren i AIK som gjorde honom till en legendar i klubben och hans kärlek till AIK har alltid varit tydlig och given.

Annons

Hur stor är han?

- Han är en gigant. Inte minst i Italien och i Solna. Det är klart att ett svenskt 1960-tal utan stora framgångar med landslaget och där han främst gjorde avtryck i Italien och det i en annan tid gör att alla kanske inte inser hur stor han var. Bara det att han vann Cupvinnarcupen ett par gånger, en gång vann han turneringens skytteliga och flera gånger fanns han med på listor över de främsta spelarna. Lägg till det att Hamrin blev förste svensk att vinna Champions League (eller Europacupen som den hette då) och stod för bägge målen i finalen när Milan slog Hamburg med 2-0.