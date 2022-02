Lundh om Fifas Ryssland-beslut: "Signalen är just nu att Ryssland är VM-klart"

Sverige, Polen och Tjeckien har meddelat att man inte tänker spela mot Ryssland i VM-kvalets playoff efter den ryska invasionen av Ukraina. Samtliga länder och fotbollsförbund har även uppmanat Fifa att utesluta Ryssland ur tävlingen helt.

Så blir det inte. Under söndagen meddelade Fifa att organisationen fattat beslut om att Ryssland får fortsätta spela i VM-kvalets playoff, men att landet inte får göra det på egen mark, under rysk flagg eller ryskt namn, samt att den ryska nationalsången inte får spelas under deras matcher. Ytterligare sanktioner kan dock åläggas Ryssland om situationen i Ukraina inte förbättras inom en snar framtid.

Ett märkligt beslut, menar Fotbollskanalens Olof Lundh.

- Det är ett fegt beslut av Fifa. Polen, Sverige och Tjeckien har meddelat att man inte tänker spela mot Ryssland under några omständigheter – och då väljer Fifa ändå att säga att Ryssland får spela på det här sättet. Förvisso, med underlaget att de kan uteslutas. Men ändå är signalen just nu att Ryssland är VM-klart, säger Olof Lundh i TV4 Nyheterna live.

Sverige står dock fast i sitt beslut att vägra spela mot Ryssland, meddelar det Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson under söndagskvällen - även om det innebär att Sverige mister en eventuell VM-plats. Det tror Lundh även gäller för Polen och Tjeckien.

- Polen kan jag omöjligt se ställa upp mot Ryssland. De var så väldigt tydliga och starkt ställningstagande emot det. De hade ett eget pressmeddelande från spelarna att det var helt oaktuellt att möta Ryssland. Det innebär att Ryssland står i en eventuell playoff-final mot Sverige eller Tjeckien, och då skulle det se konstigt ut att Sverige backade från ”Vi förstår vad vi gör, vi kommer inte möta Ryssland under några omständigheter”.

- Det är fegt av Fifa helt enkelt som väljer den här vägen. Men Uefa gjorde samma sak i fredags när de gav klartecken att Spartak Moskva får spela vidare i Europa League men att de får göra det på neutral plan när de ska möta Leipzig.

Historiskt sett finns det i stort sett endast ett känt exempel på landslag som uteslutits från något mästerskap: Jugoslavien från EM 1992 i Sverige. Men det var ändra förutsättningar då, förklarar Lundh.

- Det var Jugoslavien som höll på att falla samman. Det var mest Serbien som kom till Sverige för att spela turneringen, men kastades sedan ut. Grunden till att Uefa kastade landet då var att det fanns FN-sanktioner mot resten av Jugoslavien. Man fick helt enkelt kasta ut dem i FN:s goda minne. Men det finns inte några FN-sanktioner i eftersom Ryssland har veto i FN:s säkerhetsråd och det gör processen svårare för Fifa. Alla 212 medlemsländerna står inte heller mot Ryssland eller på Ukrainas sida.

Sverige planeras möta Tjeckien i playoff-semifinal den 24 mars, där vinnaren skulle möta vinnaren av den andra semifinalen mellan Polen och Ryssland i en playoff-final.

Ryssland, då? De förbereder sig för att spela i Moskva.

- New York Times, som hade uppgifterna om det här beslutet en halvtimme innan det kom, hade varit i kontakt med det ryska fotbollsförbundet. De räknade med att spela i Moskva och tyckte inte att det var några konstigheter. De förberedde sig för det. Så, speciellt läge för fotbollen, avslutar Lundh.

Polens fotbollsförbund meddelar under söndagskvällen att man inte viker sig i frågan. Man vägrar fortsatt spel mot det ryska landslaget.

"Fifas beslut är totalt oacceptabelt. Vår ståndpunkt är intakt: det polska landslaget kommer INTE SPELA mot Ryssland, oavsett vad namnet på laget är", skriver det polska förbundets ordförande Cezary Kulesza på Twitter.