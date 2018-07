Lustig om att han är kvar när Messi och Ronaldo åkt hem: "The real GOAT"

Åttondelsfinalerna är i gång och på lördagen åkte Argentina och Portugal ur VM. Lionel Messi och Cristiano Ronaldo har fått åka hem och då skämtar Mikael Lustig om att han fortfarande är kvar i turneringen.

- Haha, precis. The real GOAT, haha, säger han och syftar på diskussionen om vem som är Greatest Of All Time.

- Nej men kollar man på matcherna så var Frankrike bättre än Argentina, och kollar man på Argentinas VM så är det absolut inte orättvist att man får åka hem. Det är en lagsport och Argentina som lag var inte bra. Då ska laget inte vara kvar, men det är klart att det är två extremt speciella personer som åker hem och på något sätt vill man alltid se Messi och Ronaldo i ett stort mästerskap, men nu är det inte så utan det är andra lag.

John Guidetti håller med Lustig om att Argentina var en besvikelse:

- Utan att kasta någon diss på något av landslagen så fick Argentina inte det att funka. Tycker det är tråkig, jag är ett stort fan av Messi och ville att han skulle få gå längre. Tycker det var tråkigt, men de fick det inte att funka. De gjorde ändå tre mål mot Frankrike och jag hade i varje fall varit besviken om vi gjort tre mål på fransmännen och hade åkt ut. Ibland handlar det inte om de bästa spelarna utan du måste få det att funka, säger Guidetti.



Nu har Argentina, Portugal och Tyskland åkt ut och Sverige är kvar i VM, och John Guidetti är snabb att flika in:



- Italien och Holland fick inte följa med. (Skratt) Det är klart att det är stort, det är coolt. Vi har gjort det bra och har gett oss ett bra utgångsläge. Jag ser inga hinder för oss. Jag tror även ni har svårt att se hinder för hur långt det kan bära. Vi kan slå vem som helst. Vi kan verkligen slå vilket lag som helst i världen, men om vi gör det eller inte vet jag inte, men vi har alla möjligheter. Det är en djävla skön känsla.