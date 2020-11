Lustig tror inte på Zlatan i Blågult - men vill ge stjärnan Guldbollen: "Är häpnadsväckande"

Tidigare under måndagen blev ett inlägg i sociala medier av Zlatan Ibrahimovic stort uppmärksammat. Superstjärnan, som just nu leder Serie A:s skytteliga men har slutat i svenska landslaget, publicerade en bild från sin tid i Blågult och skrev: "Long time no see".

En som tryckte på "like-knappen"? Landslagets högerback Mikael Lustig.

- Ja, precis. Det han gör nu… man har alltid sagt att han är helt otrolig men han bara fortsätter att köra. Det är häpnadsväckande. Han gillar att ha bra tajming också, han vet att det är några dagar till uttagning. Jag tror det är med lite glimt i ögat han lägger ut den, säger Lustig.

På onsdag presenterar förbundskaptenen Janne Andersson sin trupp till de kommande landskamperna, mot Danmark, Kroatien och Frankrike.

- Jag förstår att det är kul att spekulera, men det har vi gjort förut och då har det inte hänt något så vi får väl se vad som händer den här gången, säger Lustig.

AIK-backen tror inte att 39-åringen kommer göra comeback i Blågult.

- Jag tror inte det. Frågan har varit uppe tidigare och som jag har förstått det så har ju ingen kontakt tagits varken från Janne eller Zlatans sida. Den kontakten måste ju tas innan det ens blir möjligt.

Lustig tycker för övrigt att Ibrahimovic borde tilldelas Guldbollen, priset till årets bästa svenska spelare på herrsidan, för sina insatser i Milan.

- Ja. Det har varit ett år utan landslagsfotboll, eller åtminstone bara några matcher, och kollar man på vad han gjort i Milan sedan han kom dit så… Han kom till ett sargat Milan och har gjort dem till ett topplag. Han är ju absolut deras bästa spelare, så ja, det tycker jag.

Ibrahimovic har redan vunnit Guldbollen elva gånger. Priset delas ut senare under november månad.