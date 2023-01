Lyfts fram som "kaptensämne" - nu berättar Lagerbielke om snabba landslagsturerna

På grund av en skada på Johan Bångsbo valde förbundskaptenen Janne Andersson att några dagar in på januariturnén i Portugal kalla in Gustaf Lagerbielke till samlingen. Nu får 22-åringen chansen från start i lägrets sista av två matcher, den mot Island under torsdagen.

- Väldigt kul. Det var kanske inget jag trodde den första eller andra januari men väldigt kul överraskning. Det är väldigt inspirerande, säger Lagerbielke.

Stockholmaren fick en förvarning av sin manager i Elfsborg, Jimmy Thelin, att han skulle bli inringd av Blågult.

- Jag skulle precis spela fotboll med några i Stockholm. Då sa han: "Janne kommer ringa om någon minut". Då fick jag vänta lite på att börja spela, sen ringde Janne och då fick jag skippa den träningen. Det kändes dumt att dra på sig något. Så jag fick bara åka ner till Borås från Stockholm och flyga hit.

Hade du på känn att du var aktuell för truppen?

- Jag hörde från Janne i någon intervju att jag var med i diskussionen hela vägen in, så jag hade i bakhuvudet att något kunde hända. Därför gällde det att inte ligga och käka chips i två veckor. Jag har ändå tränat med förhoppningen att jag skulle kunna få komma hit.

Trots att du bara varit här i några dagar så kallar Janne dig för ett "kaptensämne". Hur låter det?

- Det är kul att höra. Jag försöker ju hjälpa mina lagkamrater och vara en ledare, speciellt när vi är så många som inte spelat med varandra tidigare så tror jag att det är viktigt att försöka få ihop helheten. Kul att Janne lagt märke till det.

Lagerbielke gjorde stor succé i Degerfors (på lån) i höstas och nu jobbar han mot målet att bli en startspelare i Elfsborg under 2023.

- Jag siktar på att vara kvar i Elfsborg. Vi har ett bra, ungt och spännande lag. Jag tror att vi kan vara med i toppen och slåss om titeln. Att vara i en sådan miljö är väldigt utvecklande. Jag vill vara med om en titelstrid innan jag lämnar.

Mot Island ser mittbacken ut att ställas mot lagkamraten Sveinn Aron Gudjohnsen, som spelar forward.

- Jag tror att han spelar. Det är den informationen jag har fått i alla fall. Det blir kul. Han är duktig så det blir en hård kamp. Vi har haft våra duster på träningar. Han har en ruggig vänsterfot så jag får försöka styra honom mot högerfoten. Det gäller att hålla honom borta från straffområdet och ha ett öga på honom hela tiden.

Även Elfsborg-keepern Hakon Valdimarsson väntas spela, enligt Lagerbielke.

- Jag tror han står.

Då skallar du gärna in en hörna?



- Ja, då ska han få höra det sen, säger Lagerbielke och ler.

- Det lär bli lite gnabb (mellan Elfsborg-spelarna i samband med matchen).

Sverige-Island ses på Sportkanalen och C More. Matchen har avspark klockan 19.00 under torsdagen. Sändningsstart klockan 18.30.