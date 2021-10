Magnus Eriksson avslöjar - var nära att bli blåst på tävlingsdebuten: ”Fjärdedomaren ville inte göra bytet”

Efter en stark säsong med bland annat elva assist så blev Magnus Eriksson uttagen i Janne Anderssons landslagstrupp till VM-kvalmatcherna mot Kosovo och Grekland.



Och mot Kosovo kom tävlingsdebuten - men det var nervöst innan, för det var inte långt borta att han stoppades från inhoppet.



- Det är klart att man kände lite extra när man stod där och skulle in. Men det var faktiskt en rolig situation. Den italienske fjärdedomaren ville inte riktigt göra bytet, han sa att om klockan går upp över 90 så kommer jag inte att byta. Men då hade vi Maths (Elfvendal, målvaktstränare) och han håller ju till i Parma i Italien, så han fick jobba in sin italienska, så det löste sig, säger Eriksson.

Eriksson hoppade in i den 91:a minuten i 3-0-segern mot Kosovo. Och när Fotbollskanalen träffar Djurgårdens lagkapten efter ett träningspass med klubblaget på Kaknäs så blickar han tillbaka på en lyckad landslagssamling.



- Det var kul och lärorikt. Kul att träffa så många som jag har spelat med tidigare. Ett bra gäng och bra sammanhållning, säger han.



Hur var det att gå upp i nivå?

- Så är det ju. Vi bedriver jättebra verksamhet med Djurgården, men det är klart att om man samlar Sveriges bästa spelare under ett och samma tak så är det ett steg upp. Men det var kul och lärorikt.



- Jag tycker att det gick bra. Kul att få några minuter och få göra debut. Om någon hade sagt det till mig innan den här säsongen så är det nog inte många som hade bettat en tusenlapp på det. Jag har gjort en bra säsong och det vet jag om, och det är jättekul att det blir uppskattat.

Fick du någon feedback från Janne Andersson eller Peter Wettergren?

- Vi pratade lite och båda var nöjda med den inställningen och det drivet som jag kom in med. Det är så klart kul att höra. Jag fann min plats ganska snabbt och det var ett enkelt gäng att komma in i.



Med två matcher kvar leder Sverige VM-kvalgruppen som avgörs i november med matcher mot Georgien och Spanien. En samling som Magnus Eriksson gärna vill vara med på.



- Nu har man ju fått känna på det och det var extremt kul. Nu är fokus på Djurgården och om jag gör det bra där så får man den belöning man förtjänar, säger han.



Var det någon spelare som du tyckte imponerade extra på träningarna?

- Foppa och Isak är ju otroligt bra spelare som har gjort väldigt mycket för Sverige och som kommer att göra väldigt mycket bar i framtiden. Men det är många. Med risk för att glömma någon, men du har Robin Olsen i mål, ”Vigge” (Victor Nilsson Lindelöf) och ”Mackan” (Marcus Danielson) i mittförsvaret, och så vidare.

Efter en vecka med landslaget, kommer du tillbaka till Djurgården som en bättre spelare eller kan det bli att självförtroendet får en boost och att du kan lyfta av det?

- Det är nog både och. Det är nog en boost av att få vara med där. Sedan är det klart att man tränar ju med spelare som håller en väldigt hög klass, så det är klart att man kanske är lite snabbare i tanken. Det handlar om att ta med sig det in i matchen som kommer nu.



Du har elva framspelningar och toppar assistligan - skulle det betyda något att vinna den?

- Ja, det hade varit kul. Men det viktigaste är att jag vill växla upp och bidra till våra framgångar, det är det som jag brinner för. Sedan om det trillar in några assist så är det en bonus.