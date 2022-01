Magnus Hedman gör comeback inom fotbollen: "Inte varit redo tidigare"

Han har haft mindre målvakstränaruppdrag i exempelvis IK Frej och för sin son Lances tidigare fotbollslag, men inte sedan han 2009 lämnade sin roll som expertkommentator för TV4 har Magnus Hedman på allvar varit en del av fotbollsbranschen. Nu väljer han att ta ett helhjärtat kliv in i den igen.

Fotbollskanalen kan nämligen berätta att Hedman blir agent. 48-åringen har startat upp ett bolag och registrerat sig som förmedlare hos Svenska Fotbollförbundet.

- Tankarna på det här har funnits under en rätt lång tid. Men som du märker så har jag inte gått ut med något alls om det här. Jag har egentligen inte jobbat under januari, utan jag har vidareutbildats i beteendevetenskap under januari. Så jag kommer väl dra igång från mitten av februari och framåt, säger Hedman.

Den tidigare målvakten har en fin karriär som spelare bakom sig. Han var med och tog brons i VM 1994, och totalt var han med i truppen till fyra stora mästerskap (två VM och två EM). 2000 vann Hedman Guldbollen och genom åren representerade han klubbar som AIK, Coventry, Celtic och Chelsea.

Nu ska han alltså hjälpa en ny generation spelare, som agent.

- Jag vill tillföra en helhet utifrån mental träning. Jag är rätt duktig på coachning kring mentala delar. Det är väl en av de sakerna som jag ser att det är bra om en rådgivare kan bidra med. Så jag vill addera till en dimension i det klimatet som finns i dag.

- Och det handlar inte bara om att spelaren måste må dåligt för att behöva hjälp eller göra mental träning. Det handlar om att tydliggöra spelarens plan och den frågeställning som jag kommer jobba mycket utifrån är: hur kan jag omvända en spelares negativa period till något? stimulerande. Det tror jag att jag kan, utifrån den erfarenhet och kunskap jag har, att få människor att växa.

Hedman berättar att han kommer ha en eller flera samarbetspartners i sin satsning, men vem eller vilka det är vill han inte avslöja än.

- Det kommer jag offentliggöra lite längre fram. Men mitt nätverk är stort, det märker jag när jag ringt runt till klubbar i Sverige och England. Det har varit bra drag när jag hört av mig till mina gamla polare och det är kul, men mitt huvudfokus kommer inte ligga på att jaga klubbar. Det kommer vara helheten.

- Jag kommer vara involverad i förhandlingar också, men det är svårt för en person att göra så mycket på en gång. Min tanke är att bygga ett team med rätt personer runt omkring mig, som har ett track record i den här branschen.

Hur långsiktigt ser du på det här projektet?

- Säg så här: jag kommer lägga upp planer över tio-tolv år med vissa spelare. Så jag har inga tankar på att bara gå in och ut. Det här är också ett sätt för mig att ge tillbaka på ett annorlunda sätt än att stå på planen och bara träna ungdomsmålvakter. Det här blir ett sätt för mig att dela med mig av allting jag lärt mig, på planen, utanför planen och efter karriären. Det är också en sak som mitt bolag kommer jobba med, tiden efter karriären för spelaren. Livet efter. Så att man slipper hamna där jag hamnade.

Ja, Hedmans väg i livet har varit långtifrån rak. 2009 fick han lämna TV4 efter att ha blivit dömd för ringa dopningsbrott och på senare år har han öppet berättat om tidigare drogmissbruk och självmordstankar. Han har även berättat att han som barn blev sexuellt utnyttjad. I dag försöker den tidigare landslagsspelaren hjälpa andra människor, och han hoppas att han med sina erfarenheter ska kunna lyfta sina spelare både på och utanför planen.

- På många olika sätt. För en spelare har ju hela tiden livet utanför planen. Det är inte bara det som händer på planen som är rådande. Jag vill göra resan tillsammans med människan. Det är människan som får vara i centrum hos mig. Framför allt vill jag att spelaren ska få ett lugn, en stabilitet som personen kan luta sig mot. Jag kommer använda beteendevetenskap för att göra upp en långsiktig plan och dela in den i olika block.

- Jag föreläser mycket och coachar (människor) mycket på daglig basis. Nu tar jag nästa steg i det. Och jag vill egentligen hjälpa fotbollsspelare att få en bättre relation till sig själv och andra under sin karriär. Det är en viktig del. Folk tänker väl då: "Vad menar han med det"? Det får man se, men man ska veta vem man är, inte bara vad man gör, säger Hedman.

Han fortsätter:

- En spelare är lika mycket värd även om den har en tuffare period men i dagens klimat kan man lätt glömmas bort då. Och nu vill jag inte dra alla över en kam, men jag vet att det finns agenter som tittar åt ett annat håll under tiden som en spelare är bänkad eller vad det nu kan handla om. Där tror jag att man kan göra väldigt mycket skillnad. Det kommer innebära rätt hårt jobb, vilket jag aldrig varit bang för. Så jag kommer lägga 100 procent fokus på det här nu.

Har du redan spelare som du jobbar med i dag?

- Jag har några spelare som jag kommer signa i dagarna, men det är inga jag går ut med just nu. Och jag har respekt för den här branschen. För jag har varit spelare tidigare, inte agent. Därför är jag också väldigt ödmjuk inför situationen.

- Jag behöver lyssna till andra och titta på vad andra gjort. Vad ska man göra och vad ska man inte göra? Så det är inget enmansrace.

Vad har du för bild av branschen?

- Jag vet att det är ett lite mindre krig bland agenter. Jag vet att man försöker ta spelare av varandra och så vidare, och jag vet att det inte krävs någon speciell utbildning för att bli agent. Och det är klart att när du har folk som ger sig in i bransch bara för att tjäna pengar så blir det lätt så att någon blir lidande. I det här fallet blir det spelarna.

Hedman berättar också att han känner sig taggad över att få ge sig in i fotbollsbranschen igen.

- Jag har varit ifrån den lite med flit, under X antal år. Sen är det många som sagt till mig: "Ska du inte bli agent?". Men tiden har inte varit inne och jag har inte varit redo för det heller. Men nu är jag redo, jag har lärt mig att fotbollen inte var något negativt bara för att jag hade det svårt efter karriären. Jag såg lite negativt på fotbollen innan och tänkte: "Det var det som fuckade upp mitt liv". Men det var inte det som var grejen.

- Så med tiden har det börjat komma in en hunger igen för att komma in utifrån det jag tror på och det jag står för. Sen kanske det kommer visa sig att det är helt omöjligt att göra så eller att det inte går, men det ska mycket till för att jag ska lägga mig ner och ge upp, avslutar han.