Måltorkan inte anledning till Blackstenius frånvaro i media

Det är ungefär ett år sedan som Stina Blackstenius gjorde mål i landslaget, i 4-0-segern mot Kroatien den 7 juni 2018.



Sedan dess har hon spelat tio raka landskamper utan att göra mål.



Nu hoppas Sverige få igång sin anfallare.



- Alla mår bra av att göra mål, säger Peter Gerhardsson till Fotbollskanalen.



- Vi vill ha igång alla. Vem som gör målen… det finns ingen plan för exakt hur man får igång en spelare. Man kan bygga upp på träningar. Mot Chile hade vi 16-1 i golden zone. Vi måste bli effektivare, och där jobbar tjejerna stenhårt på träningar.



Efter ett genrep och en VM-premiär där Sverige hade svårt att skapa chanser så har en del av snacket handlat om anfallsspelet och uteblivna målchanser.

Stina Blackstenius blev utbytt mot Chile, och inför matchen mot Thailand har landslaget nu valt att inte låta Blackstenius prata med media.

Men presschefen Fredrik Madestam menar att det inte har något att göra med att målen inte har trillat in.



- Vi har inte pratat om det när det kommer till att prata med media eller inte, säger Madestam.



Har du själv tänkt på det utan att ni har pratat om det?

- Nej det skulle jag inte säga. Om jag hade valt att Stina skulle göra mer inför den här matchen så hade hon ställt upp på det. Första dagen var det mest avbytare i och med att spelarna som hade startat inte tränade då. Dag två var Sofia (Jakobsson) där, Elin (Rubensson) i den positionen som fick stå för det offensiva pratet. Sedan var det lite mer defensiv prägel på det i går. Men nej, inte så att jag har tänkt så.



Av spelarna som startade mot Chile är det bara Blackstenius, Fridolina Rolfö och Kosovare Asllani som inte har träffat media inför matchen mot Thailand.



- Det är ganska tajt mellan matcherna och få tillfällen och vi har ännu tajtare fram till USA-matchen. När vi har planerat har jag känt att jag inte vill att spelarna ska behöva göra både inför den här matchen och också nästa match. Då har vi tittat på vilka spelare vi kan tänkas behöva till nästa match, säger Madestam och fortsätter:



- Vi hade den här startelvan och vi vill ha startspelare, för det är väl de spelarna ni helst vill prata med. Sedan vill vi fylla på med några som kanske kom in eller var nära. Hur kan vi lägga upp det för att det ska hålla över två matcher? Det är på det sättet jag har resonerat när jag har valt spelare.



Under VM-lägret i Båstad och Göteborg kände sig Fridolina Rolfö sliten och avstod träningar och spelade bara en kort stund i genrepet mot Sydkorea.



Därför blev det mycket fokus på det och media ställde frågor om Rolfö till både henne själv och till lagkamraterna och förbundskaptenen.



När landslaget landade i Frankrike skulle TV4 få göra intervju med en spelare på flygplatsen och önskade att få prata med Rolfö. Men det stoppade landslaget som i stället skickade fram Caroline Seger.



Kan man skydda spelare på det sättet annars – TV4 ville ju till exempel prata med Rolfö när ni landade i Frankrike men fick inte det och det var efter att hon hade känt sig sliten?

- Ja men alltså, det är väl klart att man kan fundera på det, men det är inte det som har varit huvudanledningen den här gången utan det är planering inför två matcher. Men det är klart att i sin planering kan man väga in olika saker för och emot vilka som gör, men inte så att det var specifikt så nu.

Mötet mellan Sverige och Thailand visas på TV4, C More Fotboll och på cmore.se.Avspark 15.00 och sändningsstart 14.00.