Marklund om vikten av lägret - och svenska truppen: "Intressant och spännande"

Under februari månad väntar två träningsmatcher för det svenska landslaget på damsidan. Under lägret på Malta ställs man mot just Malta men även mot Österrike. Truppen som presenterades under tisdagen innehöll den väntade stommen, men också två stora överraskningar i form av Rusul Rosa Kafaju och Hanna Lundkvist.

C Mores och Fotbollskanalens expert Hanna Marklund gillar den uttagna truppen.

- I det stora hela var det en väntade spelare, bortsett från att Anvegård inte var med. Hedvig Lindahl är tillbaka, Asllani är med trots smällen senast – stommen är med och det är helt rätt att det är just de här spelarna. Att det sedan finns lite utrymme för att testa några nya är intressant, säger Marklund.

Vad gäller 17-åriga Kafaji och 18-åriga Lundkvist så är Marklund sugen på att se mer. Men hon gillar tanken med att två lovande spelare ska få chansen att se och lära i Blågult.

- De har spelat i ungdomslandslag och varit tongivande i Elitettan. Finns utrymmet i truppen nu så är det väl fantastiskt att ge dem tid och erfarenhet och få dem att förstå vad som krävs. Det finns ingen annan väg att gå. De får se och lära lite och det känns som en intressant och spännande trupp.

Marklund gillar också att Hanna Bennison, som förra året fick mycket förstört av skador, är med i truppen.

- Det är roligt, det måsta jag ändå säga. Det är en intressant och spännande spelare, som förra året var skadad en del. Hon tränar i en bra miljö och har vissa spetsegenskaper. Hon kan gå själv på avslut, man kan se läckra framspelningar och hon sätter andra i bra lägen. Det är bra att hon är med i landslaget och det ska bli intressant att fortsatt följa henne.

Hur viktiga är den här typen av läger?

- De är jätteviktiga och det handlar om att de är så få tillfällen man spelar ihop. Man kan åka på landslagsläger och tycka att Malta inte är världens grej, men det väntar ett mästerskap och det är inget Algarve Cup i år. Därför är det här jätte, jätteviktigt för att förbereda sig. Därför är jag glad över att se att många i stommen är med.

Och vad är det framför allt man vill ta med sig hem?

- Om man tittar på de som varit med tidigare så är det viktigaste att fortsätta och bygga på och se till så att grunderna sitter, det är så pass få läger för landslaget. Men även hinna spetsa på saker som man förra året såg att man kan utveckla ännu mer. För de unga och nya handlar det om att få en förståelse och en inblick kring vad som förväntas. Det blir mer som en inskolning.