Marklunds spaningar: "Då skulle hon dominera varenda match i allsvenskan"

Imponerande av Spanien - tar steg hela tiden

Det var inte bara Sverige som spelade i helgen, även Spanien, USA och Frankrike var i farten. Just Spanien fortsätter att ta kliv på landslagsnivå och segern mot Japan, 3-1, var ett styrkebesked. Landslaget har länge haft bra spelare på ungdomsnivå, men det har även börjat synas tydligt på seniornivå. Det tar större och större kliv. De har alltid varit ett landslag med ett attraktivt, tekniskt spel, men man har varit lite svaga i de avgörande lägena.

Även USA vann, 2-0 mot England, vilket är väldigt starkt - och Frankrike slog Kanada med uddamålet 1-0. De stora länderna levererade helt enkelt.

Hon överraskade mig mot Danmark

Sverige gjorde till stora delar en bra insats mot Danmark och framför allt blev jag imponerad av Filippa Angeldahls insats mot grannlandet. Hon överraskade mig genom att stå för ett så bra passningsspel där hon lyckades skära igenom det danska laget. Bollen spelades ofta framåt i banan vilket jag gillar.

Visserligen tråkigt att släppa in ett mål så sent, men hellre det och att man samtidigt får se goda intentioner. Sverige bör vinna matchen sett till antalet chanser, framför allt baserat på första halvlek. Sverige var välorganiserat plus att man vågade vårda bollen. Även debutanten Jennifer Falk var bra, och Manchester Uniteds Lotta Ökvist har mer att ge men gör en ok insats..

Så här bra vill jag se Hurtig oftare!

Lina Hurtig gjorde ett fantastiskt mål, hennes mottagning var ju magisk - och hon visar att hon har en otroligt stor potential. Hon är snabbare än vad man kanske tror, hon har funktionell teknik, bra spelförståelse och dessutom vasst huvudspel i och med längden. Jag skulle ju vilja se henne så här oftare. Tog hon den här typen av initiativ så skulle hon dominera varenda match i allsvenskan. Ibland kan jag känna att hon hänger lite med huvudet. Det finns en otrolig potential och hon skulle kunna dominera så mycket oftare än vad hon gör. Det är som att hon hade en fjäder man bara vill vrida upp.

Eidevall får ta på sig favoritskapet oavsett om han får förstärkning

Jonas Eidevall uttalade sig i Aftonbladet i helgen där han slog fast att truppen behövde förstärkas med en mittback. Han upplevde att det fanns ett motstånd från klubbledningen, och kritiken var inte riktad mot Therese Sjögran. Jag känner så här: Han får ta på sig favoritskapet oavsett om han får förstärkning eller inte. Jag tycker att man som tränare ska ta den typen av diskussioner internt inom föreningen, där ska det vara öppet och mycket dialog för att försöka skapa samsyn. Sedan kan man självklart vara av åsikten att det är viktigt med en mittback. Men det är sällan bra för spelarna eller klubben att man går ut så.