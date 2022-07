Materialarens stora ansvar i det tysta: "Då var jag stressad"

Jessica Karlsson är en av de som gjort flest mästerskap i den svenska EM-truppen. Materialförvaltaren, som gjorde sin första stora turnering i Kina med VM 2007, är i sommar iväg på sitt fjärde EM, den här gången i England, då Blågult går för EM-guld.

Karlsson menar att det fortfarande är lika speciellt att jobba under mästerskap.

- Det är roligt med mästerskap och det är bra spelare och ledare. Alla hjälps åt, till och från bussen, och man hjälper till och bär. Det är ett så bra gäng och ledarna också. Jag tycker att det är ett jättebra ledarteam och spelarna är helt otroliga, säger Karlsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Visst, någon gång får man kanske påminna spelarna om att de har tvätt på rummet att lämna in, men annars har vi som rutin att de tränar förmiddag och sedan lämnar in kläderna innan lunch eller om man tränar på kvällen. Vi har fått in en bra rutin, annars hade man inte kunnat fortsätta. Jag tycker att det är väldigt bra.

Inför EM såg Karlsson till att landslagets material var på plats och kom iväg till England. Det var en tung last och totalt vägde hela packningen 4,5-5 ton.

- Då har jag räknat med att jag kanske har 170-180 kollis, och sedan är det personliga resväskor, så det drar ju iväg. Vi har mycket sjukvård, lite mat, drycker, massagebänkar, bollar, kläder, pinnar och frisparksgubbar, så det blir mycket, säger hon.

Är det mer packning nu än 2007?

- Det har ökat på, både klädmässigt och sjukvårdsmässigt, samtidigt som vi även är fler ledare nu och då blir det mer. Det var färre ledare då, och det är ju på mästerskap som vi är fler. Några åker hem och några kommer, samtidigt som alla ska ha sina kläder. Jag sköter logistiken med det också.

Är det lastbilstransport som gäller mellan spelorter i England?

- Ja, det kommer vi behöva ha, även om vi först bor på samma ställe. Om vi går vidare och förflyttar oss blir det lastbil, vilket är smidigt. Det går nästan inte att flyga med så mycket, då man behöver ett eget plan, men i England är det nära, så då blir det lastbil.

Hur orolig är du över att glömma något?

- Det man är orolig över att glömma är matchgrejerna - shorts, tröjor och strumpor. Jag kollar på det ett antal gånger innan jag åker iväg, och just matchväskan med tröjor brukar jag verkligen se till att ta själv. Vi åker tre timmar innan spelarna kommer till matcharenan, så den väskan håller jag gärna i själv, säger hon och skrattar.



- Man har alltid extra shorts och strumpor, men just matchtröjorna är för just den matchen. Vi har alltid två stycken per match med matchtryck och allting, så skulle den försvinna blir det jobbigt. Sedan har jag med mig tryckmaskin. Om det skulle vara så att väskan försvinner får jag börja trycka. Jag har ju med mig en reserv, så jag kan trycka och jag har tryckmaskin, men det är väl det man skulle vara orolig över, fortsätter hon.

Har du haft en sådan mardrömssituation?

- Nej, jag tycker inte att jag har haft det, men det är klart att det kan hända. Man är ju orolig. Lastbilen åker före, och vi åker oftast i en egen bil. Då är det om man kommer dit innan: "Var är lastbilen?". Då är det klart man blir stressad innan lastbilen är där, och då pratar vi allt. Det har man känt några gånger, säger Karlsson och ger ett exempel:

- Jag minns inte om det var i Frankrike eller under OS, men lastbilen var inte där och vi var där. Då var jag stressad, och sedan kom den ju såklart, men det vet man aldrig.

Hur länge stod du och väntade?

- Jag stod nog i tio minuter, för den behövde kollas innan den kom in i arenan. Jag tänkte: "Men gud, vad gör jag?". Oftast måste man även ta med bortaställ till matcher - om det skulle hända något. Samtidigt ska det inte göra det.

Karlsson berättar vidare att det är Uefa som står för transporterna av materialet.

- Det är Uefa som anordnar bilar som kör oss och lastbilar, så vi anmäler innan hur mycket vi kommer ha till matcher. Däremellan får jag fixa till orterna och sådär, men jag hoppas inte det (lastbilen försvinner eller något material glöms) händer på en match i England.

Karlsson brukar även ha ansvar för hur spelarna sitter i omklädningsrummet.

- Vi sätter upp namnskyltar i ordning i omklädningsrummet och sätter upp matchtröjorna, då de ska filma innan. Då brukar jag tänka till: "Vem vill den sitta bredvid?". Om vi tränar innan på matcharenan brukar jag också fråga var de vill sitta, men annars gör jag det själv.

Då går du på känsla kring hur de sitter?

- Ja, då gör jag det. Ibland kan jag fråga Seger (Caroline, lagkapten), men jag vet vem hon brukar sitta med, och då går jag på känsla. Det är ingen som sagt något, och då säger de väl till då, att de inte vill sitta bredvid den. Man har lite känsla, då man varit med och har hyfsad koll på vilka som umgås och hur de vill sitta, säger Karlsson.

Karlsson är glad över att vara en del av landslaget och menar att det är lätt att jobba med alla i truppen. När Fotbollskanalen ställer frågan om vem i truppen som är mest ordningsam och vem som är lite slarvig får hon därmed tänka till, då hon tycker samtliga spelare är skötsamma, men ger till slut två exempel.

- Det är svårt att säga, men Seger (Caroline) är ordningsam, och det finns ingen som är slarvig, för då får man säga till. Men jag har sagt till Hedvig (Lindahl) en gång, säger materialförvaltaren och skrattar.

Karlsson menar att det var längesedan och att de brukar skoja om det.

- Vi pratade om det, och det var ett tag sedan. Vi brukar skämta om det och jag sa det senast i dag (under förlägret i Båstad), men det var bara en gång.

Vad handlade det om?

- Hon hade glömt tvätten, och det går ju inte om alla gör det, men det var ju ett tag sedan, avslutar Karlsson och skrattar.