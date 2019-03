MFF hade Sveriges mest framgångsrika akademi 2018 - här är hela topplistan

Skillnad i poäng jämfört med 2017 syns inom parentes nedan.

Fem stjärnor

Malmö FF 5321 (+1357)

IF Brommapojkarna 4594 (+346)

IF Elfsborg 3334 (+341)

AIK 3197 (+699)

IFK Göteborg 3152 (+561)

Helsingborgs IF 3099 (+685)

BK Häcken 2670 (+503)

Halmstad BK 2598 (+273)

Djurgårdens IF 2509 (+495)

Fyra stjärnor

IFK Norrköping 2388 (+185)

Kalmar FF 2300 (+559)

Hammarby IF 2231 (+551)

GIF Sundsvall 1952 (+252)

Landskrona BoIS 1909 (+356)

Östers IF 1892 (+396)

Örebro SK 1856 (+557)

IFK Värnamo 1825 (+244)

Tre stjärnor

Vasalunds IF 1723 (+81)

GAIS 1684 (+493)

Falkenbergs FF 1657 (+193)

Trelleborgs FF 1593 (+365)

IK Brage 1590 (+438)

BK Forward 1552 (+342)

Västerås SK 1541 (+427)

Karlslunds IF 1520 (+674)

IK Sirius 1463 (+364)

Degerfors IF 1451 (+149)

Örgryte IS 1440 (+216)

Mjällby AIF 1393 (+286)

Ängelholms FF 1386 (+397)

Jönköpings Södra IF 1366 (+218)

Assyriska FF 1300 (+357)

Syrianska FC 1300 (+269)

Kristianstads FC 1237 (+506)

Östersunds FK 1228 (+416)

Gefle IF 1213 (+23)

Två stjärnor

Lunds BK 1182 (+131)

AFC Eskilstuna 1172 (-298)

Skövde AIK 1138 (+336)

Husqvarna FF 1135 (+323)

Skellefteå FF 1132 (+345)

Qviding FIF 1127 (+335)

Varbergs BoIS 1102 (+290)

FK Karlskrona 1099 (+265)

Utsiktens BK 1075 (+258)

Sollentuna FK 1046 (+341)

Norrby IF 1020 (+202)

Nyköpings BIS 1011 (+61)

IK Oddevold 991 (+271)

Eskilsminne IF 966 (+340)

Åtvidabergs FF 952 (-40)

Huddinge IF 949 (+136)

Dalkurd FF 943 (+74)

Motala AIF 904 (+128)

IK Frej Täby 900 (+62)

En stjärna

Hudiksvalls FF 813 (+15)

Sandvikens IF 790 (+285)

Oskarshamns AIK 780 (+149)

Karlstad BK 728 (+100)

IS Halmia 722 (+55)

IFK Luleå 717 (-81)

Umeå FC 647 (+60)