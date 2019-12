MFF:s akademi bäst 2019 - här är hela listan

Fem stjärnor:

1. Malmö FF, 5310 poäng

2. IF Brommapojkarna, 4993

3. IF Elfsborg, 3359

4. AIK, 3275

5. IFK Göteborg, 3103

6. Helsingborgs IF, 3021

7. IFK Norrköping, 2907

8. Halmstad BK, 2784

9. BK Häcken, 2632

Fyra stjärnor:

10. Djurgårdens IF, 2440

11. Hammarby IF, 2418

12. Kalmar FF, 2293

13. GIF Sundsvall, 2089

14. Landskrona BoIS, 2034

15. Örebro SK, 1856

16. IFK Värnamo, 1838

17. Östers IF, 1828

Tre stjärnor:

18. Falkenbergs FF, 1742

19. IK Brage, 1736

20. Mjällby AIF, 1703

21. Västerås SK, 1650

22. Örgryte IS, 1639

23. Vasalunds IF, 1617

24. IK Sirius, 1606

25. Syrianska FC, 1605

26. Karlslunds IF, 1531

27. Degerfors IF, 1524

28. Gais, 1510

29. BK Forward, 1504

30. Jönköpings Södra IF, 1435

31. Lunds BK, 1384

32. Gefle IF, 1356

33. Ängelholms FF, 1386

34. Kristianstads FC, 1316

35. Trelleborgs FF, 1307

36. Östersunds FK, 1283

37. AFC Eskilstuna, 1257

Två stjärnor:

38. Eskilsminne IF, 1196

39. Skövde AIK, 1194

40. Husqvarna FF, 1122

41. Nyköpings BIS, 1119

42. FK Karlskrona, 1097

43. Varbergs BoIS, 1095

44. Sollentuna FK, 1079

44. Qviding FIF, 1079

46. Skellefteå FF, 1070

47. Utsiktens BK, 1038

48. IK Oddevold, 1034

49. IK Frej Täby, 1018

50. Assyriska FF 996

51. Åtvidabergs FF, 991

52. Huddinge IF, 984

53. Sandvikens IF, 976

54. Norrby IF, 934

55. Motala AIF, 928

56. Hudiksvalls FF, 813

En stjärna:

57. Bodens BK 874

58. Karlstad BK, 825

59. Umeå FC, 811

60. Dalkurd FF, 759

61. Oskarshamns AIK, 791

Källa: Svensk Elitfotboll