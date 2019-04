MFF:s utmaning – undvika tredje svaga starten på fyra år: "Inga lag imponerar i början – det handlar om att ta poäng"

MALMÖ. 180 jämna minuter där Malmö FF har haft otur med att få resultat, eller på väg att bli ytterligare en säsongsstart där saker inte fungerar som MFF vill? Mot Östersunds FK i dag ska MFF undvika att skapa en ny dålig trend. - Det är dags för oss att komma in i stimmet och vinna massa matcher, säger Sören Rieks.

2016 inledde Malmö FF med att förlora mot tippade bottenlagen Jönköpings Södra och Gif Sundsvall i omgång två och tre, vilket fick Allan Kuhn att ändra på flera taktiska delar. Några veckor senare förlorade de även cupfinalen på hemmaplan på BK Häcken, trots 2-0-ledning.

2017 övertygade inte alltid MFF spelmässigt, men i fem av de tio inledande omgångarna vann de efter att till slut ha gjort lednings- och segermålen under matchernas sista tio minuter.

2018 vann MFF premiären, men efter det blev det två segrar och sex förluster på de kommande tio matcherna, även där med en förlust i en cupfinal. Det gjorde att Magnus Pehrsson fick sparken.

Även den här gången är det lite skakigt i Malmö FF. De åkte ur cupen på grund av en förlust mot Öster, och har en poäng efter två omgångar i allsvenskan. Lagkaptenen Markus Rosenberg, som verkar gå in i startelvan i dag mot Östersunds FK efter att ha återhämtat sig från skada, ger dock ett lite annat perspektiv.

- I början av en säsong är det inte många bra matcher som jag har sett i alla fall, där allting har fungerat för lagen. Jag har sett en hel del matcher i år, men så är det varje år. Det gäller att hitta spelet så snabbt som möjligt, men framför allt att plocka poäng i början. Det är det som är det stora problemet. Jag ser gärna ett skönspel i morgon, men man kan inte börja där. En säsong börjar alltid med inställning, det börjar alltid med att knipa poäng.

- Det finns egentligen inga lag som imponerar i början, men det handlar om att ta poäng.

- Sedan brukar vi vara segstartade med poängen, det får vi försöka ändra på. Jag är inte orolig för spelet, om jag säger så. Om jag ska vara orolig för något så är det att vi bara har en poäng.

Att vara mer aggressiv på planen är det som Rosenberg har tryckt mest på i sin roll som lagkapten den här veckan. Han säger att det är en period där spelargruppen testas, men tycker inte laget än så länge har fallit på någon motivationsbrist.

- Jag tror nog att du kunde ha dragit någon slutsats med det med Öster och Degerfors (i cupen). Helt klart. Det tror jag nog även folk runt omkring kände. Man var laddade inför Chelsea och sedan skulle det tempot och det spelet ta med sig nio poäng i cupen, sedan gjorde det inte det.

- Men i allsvenskan, absolut inte.

Sören Rieks, som också lär gå in i startelvan igen efter att ha haft lite problem med en tå förra veckan, fyller i:

- Det handlar om att vara mer fokuserad i de små detaljerna. Ska man se på de två senaste matcherna så är det i boxen som vi inte presterar. Det handlar mer om att ta bort de misstagen som ger bort mål, och sedan sätta våra chanser.

- Det är dags för oss att komma in i stimmet och vinna massa matcher.

Ni hade det där stimmet under nästan hela hösten, när ni vann och vann och vann. Hur hittar man tillbaka till ett sådant läge?

- Det är framför allt att vi ska vinna våra dueller. ”Back to basic”, det som gjorde att vi var väldigt starka förra året. Vi var riktigt starka defensivt, vi släppte inte in många mål.

Malmö FF mot Östersunds FK har inte spelats många gånger i historien, men det har blivit flera minnesvärda matcher de senaste åren. 2016 vann bägge lagen sina bortamatcher med tre mål efter att ha dominerat. 2017 gjorde Erdal Rakip segermålet i minut 95 på hemmaplan, och i matchen i Östersund så kvitterade ÖFK i minut 90 och Johan Dahlin räddade straff i minut 95.

Förra året vann MFF en cupsemifinal mot ÖFK under våren. Hemmamatchen under sommaren blev det 1-1, trots stor MFF-dominans, och under hösten vann MFF med 3-2 trots ett tidigt 0-2-underläge.

- Vi måste ha balansen mellan att ”fajta”, som i Sundsvall där vi vann 54 procent av duellerna, och att spela. När vi får det rätt så vinner vi matchen, säger Uwe Rösler.

- Vi vet vad vi måste göra. Det finns inga stora hemligheter i fotboll och det finns inga stora hemligheter i allsvenskan. Östersund har kvalitetsspelare, de har ett system som oftast är 4-4-2, men vi vet att de är flexibla och kan spela med tre eller fem i backlinjen.

I Malmö FF saknas i dag Lasse Nielsen, Franz Brorsson, och Behrang Safari, och Rösler har bekräftat att Eric Larsson startar igen. På fredagens träning gick Rieks, Rosenberg, och Marcus Antonsson in i startelvan istället för Romain Gall, Jo Inge Berget, och Guillermo Molins.

Östersunds FK har vid publiceringen av den här artikeln inte släppt någon matchtrupp, men tidigare i veckan sa Ian Burchnall till Östersunds-Posten att Simon Kroon, Ronald Mukiibi, och Eirik Haugan skulle missa matchen.

Malmö FF möter i dag Östersunds FK, i en match som börjar 17.30 och sänds på C More Fotboll och cmore.se.