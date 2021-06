Miljonregnet: Ukraina-seger ger nytt pengarekord för Sverige

För tre år sedan imponerade Janne Anderssons svenska landslag stort i VM i Ryssland och tog sig hela vägen till kvartsfinal i mästerskapet. Blågult fick totalt 167 miljoner kronor av Fifa, varav 153 miljoner kronor i prispengar, under världsmästerskapet.

När Sverige kvalificerade sig för EM-gruppspelet under hösten 2019 spelade även landslaget in 9,25 miljoner euro (omkring 94 miljoner kronor i dag). I och med två segrar mot Slovakien och Polen i gruppspelet, samt ett kryss mot Spanien, vilket innebar avancemang till åttondelsfinal, har landslaget nu dragit in runt 150 miljoner kronor i EM.

ANNONS

En seger i gruppspelet gav runt 15 miljoner kronor, medan ett kryss i gruppspelet resulterade i runt 7,5 miljoner kronor. Blågults avancemang till åttondelsfinal ledde i sin tur till runt 20 miljoner kronor.

Om Sverige vinner mot Ukraina under tisdagskvällen i åttondelsfinalen säkrar landslaget ytterligare 33 miljoner kronor. Det skulle därmed innebära ett nytt pengarekord för svensk del under ett mästerskap med minst omkring 183 miljoner kronor.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson har tidigare uttryckt glädje över att kunna bidra med pengar till svensk fotboll genom framgångar med landslaget.

- Jag kan bara konstatera att det är kul när det går bra och om det medför att vi får in pengar är det fantastiskt bra, sa han till Fotbollskanalen då.