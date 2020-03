Ministerns besked - spel på lägre divisioner kan förbjudas: "Allvarlig händelse"

Flera ligor runt omkring i världen är just nu tillfälligt stoppade till följd av coronaviruset. Det har i stället resulterat i att intresset för spel på matcher på lägre nivå i Sverige har växt och dessutom blivit föremål för internationellt spel. Fotbollskanalen kunde tidigare under måndagen berätta om ett sådant exempel, då en träningsmatch mellan två klubbar på lägre nivå fått ställas in efter att människor från andra länder ringt till spelare och ledare i lagen.

Samtidigt var Borås Tidning bland annat först med att berätta om att träningsmötet mellan Kronäng och Mariedal, på damsidan (två klubbar som till vardags spelar i den lägsta respektive näst lägsta serien), gick att spela på hos bolaget Bet365. När Fotbollskanalen tog kontakt med klubbarna var 6 av 15 spelare under 18 år i Mariedal och 17 av 19 spelare omyndiga i Kronäng.

Just nu är det inte förbjudet att erbjuda spel på matcher långt ner i divisionerna i Sverige, även om Svenska Fotbollförbundet har uttryckt en vilja om en gränsdragning på division 2, men däremot är det förbjudet att erbjuda spel på evenemang där "… övervägande delen av deltagarna är under 18 år".

Ardalan Shekarabi (S), som är socialförsäkringsminister, har följt utvecklingen och menar nu att Spelinspektionen har mandat att förbjuda spel på lägre divisioner i Sverige.

- Vi ser detta som en allvarlig händelse. Vi ser nu att spel erbjuds på allt lägre divisioner med anledning av att spel i de högre divisionerna ställs in. Då går spelbolagen ner till lägre och lägre divisioner och Svenska Fotbollförbundet har vid flera tillfällen påtalat att detta ökar risken för spelfusk, för matchfixning. Detta ökar risken för att spelare och arrangörer utsätt för påtryckningar, inte minst från kriminella aktörer, säger han till TV4-Sporten och fortsätter:

- Vi har just nu en process som pågår på Spelinspektionen, där Spelinspektionen tar fram föreskrifter för att bekämpa matchfixning och en av frågorna som Svenska Fotbollförbundet har spelat in är behovet att förbjuda spel på matcher i lägre divisioner. Det går inte att förneka att den här frågan har belysts och diskuterats. Därför förvånar det mig att det finns bolag, som i det här läget, är beredda att erbjuda spel på den här typen av matcher.

Shekarabi är tydlig med att spelbranschen måste ta sitt ansvar.

- Alla krafter i vårt samhälle visar ansvarstagande nu och då förväntar jag mig även att spelbranschen visar att det finns en vilja att ta ansvar och tänka på hållbarheten i den här branschen, säger han och fortsätter:

- Spelinspektionen sitter just nu och tar fram föreskrifter som handlar om just förbud mot spel på vissa spelobjekt och en av de synpunkter som kommit in är förslaget om att förbjuda spel på matcher i lägre divisioner. Vi har, från regeringens sida, gett makt till Spelinspektionen att fatta sådana beslut om att förbjuda spel på den typen av matcher och vi har dessutom understrukit att synpunkter som kommer in från idrottsrörelsen och inte minst från fotbollförbundet särskilt ska beaktas. Jag förväntar mig att Spelinspektionen agerar utifrån det mandat de fått.

Ministern är tydlig med att staten gör allt i sin makt för att bekämpa matchfixning.

- Vi kommer att göra det som krävs för att röka ut matchfixning från det svenska samhället. Vi ser spelfusk som ett allvarligt hot mot tilliten i vårt samhälle och mot tilliten i vår idrott. Vi kommer inte tveka att vidta de åtgärder som krävs för att röka ut matchfixning. Jag uppmanar spelbranschen nu också att själva agera. Beslut från statsmakten kommer att komma och den frågan som ställs nu är: ”Är spelbranschen beredd att visa ansvarstagande här och nu i väntan på att beslut kommer från staten?”

