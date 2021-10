Missade Kosovo - nu har Lindelöf blivit pappa igen

När Sverige besegrade Kosovo med 3-0 i VM-kvalet hemma på Friends Arena under lördagskvällen saknades kaptenen Victor Nilsson Lindelöf. Mittbacken var hemma i Manchester i väntan på att frun Maja Nilsson Lindelöf skulle föda parets andra barn. Nu har paret gått ut i sociala medier och bekräftat att Maja fött en son.

"Han ser precis ut som sin pappa", skriver Maja Nilsson Lindelöf på sin Instagram.

På tisdag fortsätter VM-kvalet när Sverige tar emot Grekland på Friends Arena i en match som kan bli helt avgörande för vilka lag som blir topp två i gruppen. Nu bekräftar landslagschefen Stefan Pettersson att Lindelöf ansluter till truppen inför matchen.

- Det kommer han. Det har varit tanken hela tiden att han skulle göra om allting gick bra. Så han kommer att ansluta, säger Pettersson till Fotbollskanalen.

Sedan tidigare har Maja och Victor Nilsson Lindelöf sonen Ted Louie, som föddes 2019, tillsammans.

Lindelöf, 27, gjorde A-landslagsdebut under Erik Hamrén i mars 2016 och har gjort tre mål på 46 landskamper sedan dess. Under Janne Anderssons ledning har Manchester United-mittbacken vuxit ut till en given startspelare och Lindelöf tog även över kaptensbindeln efter sommarens EM när Andreas Granqvist och Sebastian Larsson tackade för sig i Blågult.

Inför matchen mot Grekland ligger Sverige tvåa på tolv poäng i grupp B, medan grekerna ligger trea på nio poäng. Spanien toppar på 13 poäng, men har en match mer spelad än såväl Sverige som Grekland. I bortamatchen i Aten i september föll Sverige tungt med en 1-2-förlust mot grekerna.

Sverige-Grekland sänds på TV4 och streamas på C More med studiostart 20:00 på tisdag. Matchstart 20:45.