Motståndaren: ”SvFF betalar för vår Qatar-resa”

Sveriges herrlandslag befinner sig just nu i Qatar på januariturné. Nationer som Norge, Finland, Danmark och Island har dock valt att inte åka till Doha. Motståndet för Blågult på lägret landade på Moldavien och Kosovo och det var svårt att hitta landslag som var villiga att möta Sverige.

Nu berättar Kosovos förbundsordförande Agim Ademi att Svenska Fotbollförbundet täcker förbundets kostnader kring landslagets besök i Qatar, så att söndagens träningslandskamp mellan länderna kan spelas.

- Sverige har alltid varit väldigt vänligt och stöttat oss, i olika former. Den här gången har de visat generositet gentemot vårt landslag genom att täcka alla rese- och boendeutgifter i Qatar. Det trots att vi möter varandra, säger Agim Ademi förbundsordföranden till Gazeta Sport.

Från svenskt håll har man en annan bild och att man inte är direkt inblandad:

- Det stämmer inte att vi har betalat för Kosovo. Det är One Two Play som gör dealarna med motståndarna. Vi betalar sen One Two Play, säger Sveriges landslagschef Stefan Pettersson till Fotbollskanalen.

SvFF har i flera år jobbat med det tyska företaget One Two Play som arrangerat läger både i Abu Dhabi och Qatar åt landslaget under många år och då också lockat andra landslag till läger i den här regionen. I år har det dock varit svårt att få landslag att komma hit och de enda tre landslag på plats är Sverige, Moldavien och Kosovo.

I Kosovo har nyheten om Sveriges generositet fått uppmärksamhet delvis på grund av att Agim Ademi kandiderar för att få behålla sin post som förbundsordförande och att en rad personer som skulle kunna ge honom en röst i det kommande valet har åkt med till Qatar. Gazeta Metro beskriver det som en möjlig taktik inför det kommande valet. Hur betalningen för de personerna hanteras finns det dock inga uppgifter om.

I torsdags ställde Fotbollskanalen en fråga till SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson om hur det kommer sig att Sverige är det enda nordiska landet som åkt till Qatar. Då svarade han:

- Det är alldeles för få landslag som åker hit. Det är viktigt och i förberedelsearbetet inför 2022 så kommer säkert fler och fler landslag att dyka upp. I fjol var det några av de nordiska länderna på plats och vi hade möte här. Ambitionen är att vi förhoppningsvis har fler lag som spelar här, men också framför allt fler ledare som är på plats och försöker påverka de här frågorna.

Enligt Karl-Erik Nilsson får SvFF inte ett ”rabatterat” pris på lägret i Qatar.

- Det är ingen affär rent ekonomiskt. Vi får betala det som uppstår. Men det sportsliga värdet av att vara i en miljö där vi garanterat får bra träningsvillkor och bra förutsättningar för spelare och ledare - det är det som varit vägledande för vårt beslut. Rent ekonomiskt finns absolut bättre lösningar än att vara här, men sportsligt så finns det väldigt få bättre lösningar.

Qatar saknar ett demokratiskt system och styrs av en emir. Landet beskrivs som en absolut monarki av utrikesdepartementet. I Qatar är homosexualitet förbjudet, pressfriheten är ytterst begränsat och landet tillämpar spö- och dödsstraff. Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch är lagarna i Qatar diskriminerande mot invandrare, kvinnor och HBTQ-personer. De senaste åren, kopplat till VM 2022, har det också rapporterats mycket om situationen för Qatars omkring två miljoner gästarbetare. Långt ifrån alla jobbar med byggen av VM-arenor, men mästerskapet kräver också att annan infrastruktur i landet förbättras och indirekt jobbar många för att säkerställa att man kan arrangera turneringen.

Rapporter om att gästarbetares levnadsvillkor är horribla finns det många av. Det handlar bland annat om deras löner kan vara väldigt låga (och lägre än vad som först utlovats), att arbetare tvingas betala stora summor till rekryteringsagenter i sitt hemland för att få jobb i Qatar och därigenom hamnar i en skuld som gör att de blir beroende av arbetet, att arbetsgivare beslagtar pass eller inte ger utresetillstånd, att arbetsdagarna kan vara så långa som tolv timmar, att boenden i arbetsläger inte håller någon som helst standard och att leden av underentreprenörer blir alldeles för långa.