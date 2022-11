Nations League införs för damer: "Nu tar vi ett kliv till i Europa"

Sedan 2018 har man spelat Nations League på herrsidan. Nu införs turneringen på damsidan, meddelar Uefa. Konceptet kommer att vara likt det på herrsidan.

- Det känns bra. Jag har själv suttit med i arbetsgruppen så jag är glad i dag, berättar Sveriges landslagschef Marika Domanski Lyfors för Fotbollskanalen.

Liga A och B kommer att bestå av 16 lag vardera som kommer att lottas in i fyra grupper om fyra. Liga C kommer att bestå av fyra grupper om fyra lag samt en grupp om tre. Samtliga matcher kommer likt på herrsidan att spelas under sex matchdagar där varje lag spelar en hemmamatch och en bortamatch mot lagen i gruppen.

"På grund av ligasystemet med tre nivåer kommer lag att spela mot lag med liknande styrka. Systemet erbjuder fler tävlingsmatcher och med tanke på upp- och nedflyttningsmöjligheterna bland de tre ligorna kan lag fortfarande möta starkare eller svagare motstånd", skriver Uefa i ett pressmeddelande.

Tidigare har den enda chansen att ta sig vidare till OS för europeiska lag varit att göra bra ifrån sig på VM. Men nu får man en till chans - Nations League kommer även att fungera som ett kval till de olympiska spelen. Vart fjärde år kommer finalen att fungera som ett europeiskt kval, det vill säga att 2023 kommer man att kunna kvalificera sig för spelen i Paris, 2024.

- Det är mest fördelar med det här. Nu tar vi ett kliv till i Europa när det gäller utvecklingen. Det blir jämnare och fler matcher och fler som har möjlighet att ta sig vidare till mästerskapen. Jag tror att det är väldigt viktigt framför allt ifall man skulle missa VM, säger Domanski Lyfors.

Dessutom får de åtta bästa lagen i Liga A en direktkvalificering till EM 2025.

"Det nya systemet gör det möjligt att uppnå flera mål genom att lägga Nations League-titeln och kvalificeringen för OS samt huvudmålet om att kvalificera sig för EM eller VM. Det innebär att lag har fler chanser att kvalificera sig för stora internationella turneringar", skriver Uefa.