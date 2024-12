Neffati om genombrottet efter tunga våren: "Kämpat hårt"

Moutaz Neffati stod för ett allsvenskt genombrott när han under hösten fick chansen i IFK Norrköpings A-lag.

Från att inte fått en minuts speltid under våren startade yttern 16 raka matcher efter sommaruppehållet.

Det har varit en händelserikt 2024 från 20-åringen från Hageby.

- Året har varit lite av en berg- och dalbana. Det började med att inte få så mycket speltid i Norrköping under våren, jag hade utlåningen på Island. Och sen kom jag tillbaka och slog mig in i Norrköping, säger Neffati till Fotbollskanalen.

Island var det ja. I slutet av april lånades Neffati ut i två månader till KR Reykavik. Under tiden på ön i Atlanten upplever 20-åringen att han utvecklades på och utanför plan.

Annons

- Jag känner att jag mognade som människa, det fick mig att uppskatta Norrköping och det jag har i mitt liv på ett helt annat sätt. Fotbollsmässigt hade jag det lite tufft med skador och sjukdom men jag kunde samtidigt bygga upp min fysik. Jag gymmade mycket på fritiden på ett sätt jag kanske inte gjorde i Norrköping.

Nettafi fortsätter:

- Det var utvecklande för mig som person. Jag har alltid spelat i IFK och haft nära till familj och vänner och har alltid haft en fritid. På Island så bodde jag på hotell eftersom lånet inte var så långt.

Trots att det bara blev fem matcher för KR under sommaren upplever Neffati att han kom tillbaka som en ny spelare.

- Jag tror att utlåningen till Island fick mig att inse att det inte lönar sig att försöka vara i skuggan av folk. Jag kände att jag behövde visa vem jag är under hösten. Sen när jag fick chansen så var det bara att ta den på bästa möjliga sätt.

Annons

Väl tillbaka i allsvenskan efter sommaruppehållet bröt sig Neffati in i Norrköpings startelva. Pekings tränare Andreas Alm gav yttern mycket förtroende.

- Det betyder extremt mycket att ha en tränare bakom sig som tror på en. Det uppskattar jag verkligen. Det är inte så att man bara har en spikrak säsong utan det kommer dippar, säger Neffati och fortsätter:

- Även om det var nån match som jag kände att jag inte presterade så trodde han på mig och jag fick starta nästa match. När man har en tränare som ger en förtroende kan man bara tacka och ge tillbaka det på plan, vilket jag också känner att jag gjort.

- Samtidigt känner jag också att jag har förtjänat den chansen, så hårt som jag har kämpat hela våren och hösten.

Förtroendet från Alm tog fram en helt annan Neffati än den spelare som påbörjade säsongen.

Annons

- Jag byggte upp mitt självförtroende. I början av säsongen var inte mitt självförtroende på topp, det var massa som hände just då. Då är det svårt att prestera. Men när man kommer in i loopen av att spela vecka in och ut så byggs självförtroendet.

Vad var det som var tungt i början på året?

- Det var mycket. Det var mitt första år som jag skulle spela seniorfotboll. Jag hade kanske lite för roligt under ledigheten och hade gått upp i vikt. Från att egentligen bara fokusera på fotbollen fick jag lägga fokus på att komma i form.

Han forsätter:

- Sen när man inte fick spela nånting i början av säsongen så var det jättejobbigt och tungt för psyket. Vi lånade in spelare på min position vilket gjorde det ännu värre. Det var massa saker och jag kände nästan att jag behövde komma ifrån en stund.

- När Island kom upp så kände jag att det bara var att packa väskorna och åka. Jag ville bara ha kul och spela fotboll som är det jag älskar.

Annons

Neffati menar att han efter sommaruppehållet succesivt vågade visa upp mer av sin spelstil.

- Jag ser stor skillnad på mitt eget spel i omgång 16 jämfört med i slutet av säsongen. I min första start så spelade jag lite enklare och försökte minimera misstag. Då sticker man inte ut heller.

Neffati fortsätter:

- Det är först när man spelar med självförtroende som man utvecklas på riktigt. Det handlar om att vara sin egna person fullt ut och samtidigt hjälpa laget.

Efter den starka hösten fick Neffati frågan om att medverka i det svenska U-21-landslaget för första gången i november. En samling som yttern till slut missade efter att ha dragit på sig en skada inför den sista allsvenska omgången.

- Det var en väldigt stor lycka när jag fick beskedet. Sen fick jag skadan och fick inte spela sista matchen och behövde tacka nej. Jag hade en bra konversation med förbundskaptenen och vi kom överens om att det var det bästa.

Annons

Hur kändes det att behöva tacka nej?

- Självklart var det en besvikelse, men det är fotboll, sånt händer. Jag är inte en sån som gräver ner mig. Kommer landslaget igen så gäller det att prestera men fram till dess har jag bara fokus på mitt klubblag.

Efter säsongen började direkt spekulationer om Neffatis framtid och flyttrykten cirkulera. Men 20-åringen betonar att det är viktigt att hålla fötterna på jorden och vill först etablera sig på Norrköping innan han ser sig själv röra på sig från sin hemsta.

- Jag har aldrig vart den som spekulerat så mycket om framtiden. Absolut när man var liten så kunde man drömma om att spela på så hög nivå som möjligt och det gör jag fortfarande. Samtidigt var det här min första säsong i IFK Norrköping och känner att jag har många steg att ta i allsvenskan innan det finns ren fakta på bordet att spekulera om.

Annons

IFK Norrköping som hade kniven mot strupen löste till slut nytt allsvenskt kontrakt. En lättnad som var påtaglig enligt Neffati.

- Att var med i en bottenstrid påverkar en mycket psykiskt. Det tar på en och det känns som att det tog på hela staden. Man känner att folk slappnar av nu, nästan som en sten som fallit från folks bröst.

Innan nästa säsong väntar tid med familjen och en resa till Tunisien under december.

- Jag är taggad på nästa säsong men just nu är det bara skönt med semester, avslutar Neffati.