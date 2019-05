Nilla Fischers glädjebesked - ser inte VM som sista mästerskapet: "Oerhört sugen på att fortsätta i landslaget"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Nilla Fischer gjorde landslagsdebut 2001 och har sedan dess varit med i nio mästerskap med Sverige. I augusti fyller mittbacken 35 år, vilket betyder att hon blir 37 år när EM ska spelas i England. Men hon ser inte VM i Frankrike som sitt sista mästerskap.

- Nej. Jag hoppas att det blir ett perfekt VM men inte en perfekt avslutning. Jag tänker att jag tar ett mästerskap i taget, men jag känner mig i väldigt bra fysisk form och jag är oerhört sugen på att fortsätta i landslaget, säger Fischer.

Vill du spela OS?

- Vi får se. Var sak har sin tid. Vi börjar med VM här.

Under VM-lägret i Båstad har flera av spelarna pratat om att det är väldigt stor konkurrens i laget och att flera platser känns öppna. Nilla Fischer välkomnar kamp om positioner.

- Det är positivt, men jag tycker alltid att det är stor konkurrens i landslaget. Det är Sveriges bästa som är med och konkurrens är naturligt och alltid positivt, säger hon.

Du är en av spelarna som har fått störst förtroende - känner du dig som given i startelvan?

- Ja jag känner mig väldigt positiv till att få spela, men definitivt inte att det känns som att jag kommer att spela varje match utan jag måste prestera på träningarna för att bli uttagen och det tror jag att alla känner. Så är det ofta i ett landslag. Du går inte in och är given. Du blir först uttagen i truppen och sedan i startelvan.

Känner du mer nu, med tanke på konkurrens alla pratar om, att spelare kommer bakom och flåsar dig i nacken?

- Nej jag tycker att det alltid har funnits konkurrens. Jag är väldigt nöjd med min säsong och det är många som har spelat bra i sina klubblag och det är superpositiv för oss.

- Sedan blir det nog en stor omställning att börja spela på konstgräs i allsvenskan. Men jag tror inte att det kommer bli att jag inte kommer att göra allt fullt ut. Men det kanske blir en liten anpassningsperiod under de första veckorna. För mig sliter det mer på lederna. Men vi får se hur reaktionerna blir i kroppen.