Nöjd Gerhardsson om startelvan i VM: "Konkurrensen har ökat"

GÖTEBORG. Peter Gerhardsson var nöjd efter 1-0. Förbundskaptenen menar att flera spelare gav sig in i kampen om en plats i startelvan. - Konkurrensen har ökat, säger han.

Caroline Seger och Oliva Schough missade matchen mot Sydkorea, Nilla Fischer och Fridolina Rolfö startade på bänken. I stället fick Amanda Ilestdt, Nathalie Björn, och Lina Hurtig chansen. Och när det gick mot 0-0 så kom Rolfö och Madlen Janogy in och fixade svensk seger.



Rolfö tog sig fram och assisterade till Janogy som avgjorde. Efteråt berättade Peter Gerhardsson att kampen om platserna i startelvan har ökat.



- Konkurrensen i gruppen har ökat. Det är bra. Man mår bra när man känner att man är delaktig. Mimmi Larsson var en av de bättre i tisdagens match. Men i dag när Blackstenius gick ut så ville vi ha in en annan typ av forward och därför kom Anna Anvegård in, säger han.

Hur ser du på matchen?

- Jag har så svårt att säga det så här tätt inpå. Men en pigg inledning, men sedan blev försvarsspelet lite passivare än förut. Något bättre i andra. Passningsspelet var inte tillräckligt bra i första. När vi skapade gjorde vi det på kanterna, framför allt genom Lina Hurtig.

- Men det finns en nivå till när det blir tävlingsmatch.

Rolfö började på bänken – hur resonerade ni?

- Vi funderade på om vi skulle starta henne eller ge henne 45. Men vi gav henne 30. Vi får se hur allt ser ut sen, men just nu mår hon bra.

- Sådant inhopp som Fridolina gjorde är det man behöver. Det händer någonting. Sedan var det ett tacksamt läge också med trötta ben och så.

Hur ser du på Janogy som avgjorde?

- Hon påminner om Fridolina. Utmanar, vinner mark, tar sig framåt. Hon var upphov till ett mål i tisdags, så som Fridolina gjorde nu innan målet. Hon har spetskvaliteter. Vi behöver bli bättre på en mot en och på att dribbla. Madde är en sån spelare. Det är därför hon är med och konkurrerar och kommer in.