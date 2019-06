Nu ska Sverige spräcka mardrömssviten: "Nu får det vara slutdaltat"

18:30 är det avspark i kvartsfinalen mellan Sverige och Tyskland. Då har Blågult chans att ta sin första seger i mästerskapssammanhang mot Tyskland på 24 år.

Lördagens motståndare har varit ett riktigt spöke för Sverige och halva VM-truppen var med och förlorade OS-finalen mot Tyskland för snart tre år sedan.



Men. De svenska spelarna menar att chansen till seger är stor den här gången. Nu ska den negativa trenden brytas.



- Ska man vinna mot Tyskland någon gång så är det nu, i det här mästerskapet, säger Kosovare Asllani och fortsätter:



- Tyskland har inte ställts på allt för stora prov i sitt försvarsspel och bakom deras backlinje. Jag tycker att vår snabbhet i offensiven är det snabbaste av alla lagen i turneringen. Kan vi utnyttja det och sätta deras backar under press så ofta som möjligt… av det som vi har sett så tror jag att vi har stora chanser att vinna matchen.

Bland spelarna i lagen är det delade meningar om huruvida statistiken betyder något inför lördagens match.

- Man har sagt det många gånger (om det är någon gång man ska vinna mot Tyskland så är det nu) och man har mött dem många gånger och känt att nu är det vår tur. Denna gången. Förhoppningsvis kommer vi närmre en vinst efter de förlusterna vi har haft och jag hoppas varje gång, säger Caroline Seger.



- Hade jag vunnit över ett motstånd en massa gånger hade jag också tyckt att det är lättare att gå in och vara mentalt stark. Sedan kan man inte förlita sig på det, och det kan inte tyskarna göra heller. För det straffar sig och det vet de om. Men det är klart att betyder saker rent mentalt.

I det tyska lägret vill man inte alls prata om statistiken eller att de svenska spelarna säger att om det är någon gång man ska vinna mot Tyskland så är det nu.

- Jag bryr mig inte vad deras spelare säger. Vi vet om våra styrkor och vad vi kan. Jag tänker inte så mycket på vad deras spelare säger. Vi bryr oss inte om statistiken. Jag vill vara med och skriva vår historia, säger PSG-spelaren Sara Däbritz.



Peter Gerhardsson om statistiken:



- Jag tror inte så mycket på det. Det finns nog ingen som springer och tänker på sådana delar. Jag tror att det är ganska överdrivet i det hela, säger Gerhardsson.



- Ibland kan man prata om statistik kontra revansch. Det är intressant. När du möter en motståndare två gånger så förlorar du första matchen och då ska du ta revansch. Som spelare tror jag inte att man springer och tänker på vad man gjorde för tio år sedan. Jag förstår att man använder det men jag har aldrig varit speciellt intresserad av det. Det finns en logik i att en statistik ibland är åt ena hållet och det enda är att det laget har varit mycket bättre än det andra laget. Men det är inte säkert att det är så vid det här tillfället.

Sverige ställs senare under lördagen mot Tyskland i VM-kvartsfinal. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen börjar 17.00.