Ny sko för kvinnliga landslagsspelare: "Visar på att de ser ett värde i damfotbollen"

När Sveriges herrar åkte till VM i Ryssland för ett år sedan var det bara en tredjedel av de 23 spelarna som bar skor från fotbollsförbundets sponsor, Adidas. Resten av truppen hade valt den amerikanska skojätten Nike, vilket är en del av strategin för att ändå synas.

- Givetvis är Nike nöjda och man har jobbat målmedvetet för att knyta till sig flera landslagsspelare, sa en person med insyn i dragkampen till Fotbollskanalen.

Sveriges damlandslag har nu tagit sig fram till VM-semifinal mot Nederländerna. Av de 23 svenska spelarna i VM-truppen är det en helt annan aktör som slagit sig in bland spelarna. Nio av landslagsspelarna har Puma, elva har förbundets sponsor Adidas och bara tre spelare har Nike. En förklaring till att Puma slagit sig in i truppen är för att man satsat på en helt ny sko, enbart tillverkad för kvinnor. Tidigare har spelarna fått välja herrskor eller barnskor vilket inneburit att även stjärnor som Nikita Parris och Dzsenifer Marozsán valt att spela med Puma i VM, plus att Ada Hegerberg och Pernille Harder valt den.

- Att Puma gör damskor är stort tycker jag och det visar på att de ser ett värde i damfotbollen och att de värderar spelarnas efterfrågan av särskilda modeller, säger Zećira Mušović och fortsätter.

- Puma valde tidigt att satsa på mig som spelare och visade att de trodde på mig. När jag väljer ett skomärke ser jag till helheten.

Både Adidas och Nike har till VM i Frankrike för första gången tagit fram matchdräkter enbart för kvinnor och det är inte herrdräkter som modifierats. Nike dominerar också VM totalt och har 14 av de 24 landslagen som varit på plats i Frankrike och tre av dem är i semifinal: USA, Nederländerna och England. Adidas hade sex lag i VM; Sverige, Spanien, Skottland, Argentina, Tyskland och Japan och sedan hade Puma (Italien), Umbro (Jamaica), Warrix (Thailand) och Le Coq Sportif (Kamerun) varsitt lag.

Sveriges semifinalmöte med Nederländerna spelas på onsdag. Sändningen börjar klockan 19:30 på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Matchstart är klockan 21.00