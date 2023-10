Nytt publikrekord för allsvenskan och superettan - med två omgångar kvar

Med två omgångar och 32 matcher kvar att spela av allsvenskan och superettan står det redan nu klart att de båda serierna tillsammans har slagit ett nytt publikrekord. Under säsongen 2023 har 2 829 275 miljoner människor besökt arenor runt om i landet. Vilket alltså redan är fler än det tidigare rekordet som noterades 2015.



- Redan tidigt under säsongen kunde vi se indikationer på att det skulle bli ett starkt publikår. Att slå rekordet redan i omgång 28 är oerhört glädjande och nu siktar vi på att nå tre miljoner besökare innan ligorna går in i mål, säger Ola Rydén, ligaansvarig på SEF till deras hemsida.



Under säsongen 2015 lockades 2 781 702 besökare till matcherna i allsvenskan och superettan. Det var den högsta publiksiffran för de båda ligorna sedan dess att en serie med 16 lag infördes. Tack vare de nästan 100 000 arenabesöken i omgång 28 står det nu alltså klart att den siffran redan är slagen och att 2023 resulterar i ett nytt publikrekord.

Utöver den totala publiksiffran finns även möjligheten att allsvenskan når ett publiksnitt på över 10 000 besökare per match, vilket inte heller hänt sedan dess att 16-lagssystemet infördes.

- Med två omgångar kvar att spela ligger snittet per match på 10 048 besökare. Med tanke på hur jämnt det är både i guldstriden och i kampen om att undvika nedflyttning och kval finns det mycket som talar för att det kan hålla i sig hela vägen in i mål, säger Rydén.

Sett till klubbarna i Allsvenskan så har AIK, resultaten till trots, haft ett mycket starkt publikår och snittet för de 14 hemmamatcherna ligger på 25 840 besökare.

Publiksnittsrekordet för en enskild klubb innehas av Hammarby som under säsongen 2022 i genomsnitt lockade 26 372 besökare till sina hemmamatcher.