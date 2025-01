Officiellt: Gais värvar Matteo de Brienne

Det har ryktats vara på gång. Nu är affären i hamn. Gais värvar den 22-årige vänsterbacken Matteo de Brienne.

Kanadensaren anländer från Atlético Ottawa i Canadian Premier League. Under det gångna året stod försvaren för 26 matcher och två assist.

Magnus Sköldmark, teknisk direktör i Gais, kommenterar värvningen:

- Vi har följt honom under en längre period och vi har fått bra signaler i att han passar in i vårt sätt att spela fotboll. Framförallt hans hårda arbete för laget är ett starkt kännetecken. Han är stark i sitt försvarsspel och har offensiva kvaliteter med spelskicklighet och löpvillighet, vi får in en ambitiös och mångsidig spelare i laget, säger Sköldmark.

Matteo de Brienne är nöjd över att ta steget över Atlanten.

- Min dröm har alltid varit att spela I världens toppligor. Den här möjligheten i Sverige ville jag verkligen hoppa på, allsvenskan är känd som en bra liga och jag ser verkligen fram emot att visa vad jag går för, säger de Brienne.

De Brienne blir Gais andra värvning inför säsongen 2025 efter Rasmus Niklasson Petrovic ankomst tidigare i vinter.

Gais slutade på sjätte plats i allsvenskan 2024.