Officiellt: Krantz lämnar Gais A-lag - blir tränare

Erik Krantz gjorde under året sin tredje säsong i Gais.

Målvakten anslöt till de grönsvarta under 2022 från Hässleholms IF. Under det gångna året fick Krantz göra allsvensk debut och deltog i tre matcher under säsongen.

Nu lämnar skottstopparen Gais A-trupp. Istället kommer Krantz agera målvaktstränare i Gais äldre akademilag.

Erik Krantz kommenterar beslutet till klubbens hemsida.

– Först och främst vill jag tacka GAIS som valde att satsa på mig och ta in mig inför div 1 säsongen 2022. Jag har haft 3 fantastiska år i GAIS, har njutit av varje sekund! De tror jag de flesta som sett mig eller känner mig kan instämma med. Att fått representera GAIS och bidra med kol till detta ånglok till klubb har varit värt varenda sekund. Personligen har jag utvecklats mycket både på och utanför planen. Jag är otroligt glad och stolt att fått göra allsvensk debut i år. Min speltid har varit begränsad och matcherna i år har fått mig att inse att det nu är speltiden som krävs för att motivera och driva mig framåt. I grund och botten är det ett sportsligt beslut.

Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark kommenterar också avskedet.

- Att Erik inte följer med oss som en spelare i A-truppen 2025 är självklart tråkigt och något som vi gärna hade sett. Hans personlighet, ledarskap och egenskaper som både målvakt och person kommer att vara saknad i truppen. Han har varit en viktig del i målvaktsbesättningen som har bidragit till våra framgångar under de senaste tre åren. Klarast lyser hans insatser i målet mot Hammarby och IFK Göteborg under 2024.

Totalt blev det tio tävlingsmatcher för Krantz i Gais färger under sina tre år i klubben.