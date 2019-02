Officiellt: Tidigare AIK- och HIF-backen gör comeback i division 2

Walid Atta har en lång bakgrund i flera svenska klubbar. Mittbacken har spelare i AIK, Helsingborg, Häcken och senast i Östersund 2016. Efter det gick etiopiern till norska Sogndal, och sedan vidare till Najran och Al-Khaleej i Saudiarabien.

Nu står det dock klart att Atta återvänder till svensk fotboll. 32-åringen har skrivit på för division 2-klubben Hittarps IK.

"Kanske vår största värvning någonsin", skriver klubben på Twitter.

- Det känns självfallet både inspirerande och stort för vår del. Han sitter ju på hyfsade meriter och har varit med om mycket så han kommer att betyda otroligt mycket för vår del under säsongen. Både för laget och klubben egentligen. Det känns otroligt intressant, säger sportchefen Mattias Hallberg till Fotbollskanalen.

Hur länge har ni jobbat på den här värvningen?

- Vi kom väl i kontakt med varandra under julen egentligen. Sedan har vi haft olika diskussioner och dialoger den senaste månaden. Det har väl pågått i någon månads tid ungefär. Så fort familjen Atta bestämde sig att man skulle stadga sig i Helsingborg så blev vi plötsligt en intressant aktör i det. Och det känns såklart jätteroligt att allt är på plats.

Atta har varit klubblös sedan han lämnade Saudiarabien hösten 2017. Hur står sig då den tidigare allsvenska stjärnan i dag?

- Det är ju en spelare som eventuellt är lite ringrostig för tillfället. Men han har en god grundfysik så vi ska nog få igång honom rätt så omgående. Sedan är det såklart så att han ska spela division 2-fotboll nu och han har väl inga ambitioner att åter ta sig upp på den stora scenen. Så känslan är att vi kommer att ha stor nytta av honom under ett par tre år här i alla fall, och att han kommer att ha stor nytta av oss under många år därefter på olika sätt, säger Mattias Hallberg.

✍🏽✅

Say hello to our latest reinforcement, the merited defender Walid Atta👋

Our number 4 has played at the highest level in Sweden and he was a major piece in #ChampionsLeague for @HelsingborgsIF 2012.

His impact for Hittarps IK this season will be huge

❤️🖤 pic.twitter.com/bfxlQn3GnM