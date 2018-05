Ökad VM-ersättning på herrsidan - noll på damsidan: "Det är för jävligt"

Jämfört med 2014 års mästerskap tredubblas ersättningen till de allsvenska klubbarna under mästerskapet 2018, vad gäller spelare som är iväg på VM. Fifa delar ut ersättning till klubbar vars spelare deltar i turneringen och till klubbarna som spelarna tillhört under en tvåårsperiod fram till slutspelet. Totalt rör det sig om runt 72 000 kronor per spelare och dag som baseras på tre olika perioder (juli 2016-juni 2017, juli 2017-maj 2018 och juni-juli 2018) som vardera ger en tredjedel av summan. Om spelaren spelat i samma klubb alla tre perioder får man alltså hela beloppet, i annat fall delas det mellan de aktuella klubbarna.

Ersättningen betalas från och med två veckor innan turneringen startar fram tills att det berörda landslaget eliminerats ur turneringen.

Men på damsidan är det en annan verklighet för klubblagen. När det spelas världsmästerskap på damsidan utgår i dagsläget ingen ekonomisk ersättning till klubbarna över huvud taget, vilket har fått Kopparbergs/Göteborg FC:s sportchef Lasse Svensson att reagera.

- Jag är ingen matte-expert men jag kan räkna ut att vi får noll. Och då lever vi i 2018, säger han till GP.

- Man kan tycka att de som sitter i Uefa (europeiska fotbollsförbundet) och Fifa borde se att det blir en snedfördelning.

Till tidningen säger Linda WIjkström på Elitfotboll Dam (intresseorganisationen för alla klubbar i damallsvenskan och elitettan) att man försöker ligga på för en förändring.

- Vi kommer i nästa vecka att ställa en skarp skrivning till Uefa och Fifa, för vi ser att det behöver införas på damsidan, säger hon till GP.

Nästa VM-slutspel på damsidan spelas i Frankrike 2019, återstår att se om ersättningsnivån förändrats tills dess.