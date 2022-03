Olsen bröt pressträff efter frågor om otäcka inbrottet: "Han mår bra"

Under måndagskvällen, ett dygn innan den avgörande VM-kvalfinalen mot Polen, genomförde svenska herrlandslaget en digital pressträff med Emil Krafth och Robin Olsen. Målvakten var sist ut att möta media och mot slutet av pressträffen fick han flera frågor om det brutala inbrott som han och hans familj utsattes för i början av förra året, en händelse som Olsen tidigare kommenterat i väldigt liten utsträckning.

- Vi bearbetar fortfarande den situationen och vill lägga det bakom oss, sa Olsen i september i fjol.

När ämnet nu togs upp igen av ett av de närvarande medierna öppnade Olsen upp sig mer och var märkbart tagen av att prata om saken. Efter att ha gett ett antal svar bröt Sveriges nyckelspelare pressträffen utan att svara på en avslutande fråga.

Beskedet från Blågult är dock att förstemålvakten är okej inför den viktiga matchen mot Polen.

- Han mår bra, säger presschefen Jakob Kakembo Andersson.

På pressträffen berättade Olsen annars att han ser fram emot tisdagens avgörande och har en stark tro på att han kan leverera på topp trots lite speltid i nuvarande klubblaget Aston Villa.

- Jag har kommit till ett lag som håller hög kvalitet och det har gjort att jag kommit hit med en bra känsla, säger keepern.

Fullsatta läktare på bortaplan triggar honom också.

- Jag älskar det. Speciellt efter att ha spelat inför tomma läktare under corona.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.